La próxima factura de agua para miles de habitantes del Estado de México llegará con descuentos acumulados que pueden alcanzar hasta el 34%, siempre y cuando vivan en los municipios que mantienen convenio con el Gobierno estatal. Los beneficios aplican para quienes realicen el pago anual en una sola exhibición y, en algunos casos, para usuarios que han sido muy cumplidos con sus pagos en años anteriores. El programa para pagar menos agua, difundido por el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Medio Ambiente, busca incentivar el pago anticipado y apoyar a familias que históricamente mantienen sus contribuciones al corriente, además de brindar alivios especiales a sectores vulnerables. Los descuentos principales aplican por pago anual anticipado: 6% durante febrero y 4% durante marzo para quienes liquiden el servicio de agua en una sola exhibición. Estos beneficios se otorgan únicamente en municipios con convenio vigente. A esto se suma un descuento adicional del 2% para los usuarios que pagaron puntualmente sus servicios en 2024 y 2025. Este porcentaje es complementario al descuento general, por lo que incrementa el beneficio para los contribuyentes cumplidos. El programa “Paga Menos” contempla un descuento de hasta 34% para grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad, jefas y jefes de hogar de bajos recursos, entre otros casos previstos en la normativa. A continuación se incluye el listado completo de los 36 municipios del Estado de México que mantienen convenio para aplicar estos descuentos en 2026. Las fechas de publicación se omiten, tal como solicitaste: Estos municipios son los únicos donde los usuarios pueden acceder a los descuentos especiales promocionados por el Gobierno estatal al realizar su pago de agua 2026. “El Gobierno del Estados de México invita a realizar el pago en una sola exhibición y así obtener descuentos del 6% y 4%; además de otros beneficios si pagaste a tiempo en 2024 y 2025”, indica la publicación de Medio Ambiente.