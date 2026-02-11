El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, (INAPAM), ha confirmado que las personas de 60 años y más que estén afiliadas al programa tendrán la oportunidad de acceder a descuentos de hasta el 50% en el pago del recibo del agua y del impuesto predial en diversas localidades del país. Este beneficio es el resultado de convenios establecidos entre el INAPAM y los gobiernos estatales y municipales, con la finalidad de disminuir la carga económica de los adultos mayores y asegurar su acceso a servicios básicos esenciales para su bienestar. De acuerdo con la información oficial, los beneficios se aplican en las siguientes entidades, aunque el porcentaje exacto puede variar según el municipio: La tarjeta INAPAM es esencial para acceder a diversos beneficios. El trámite está destinado a personas de 60 años o más, ya sean mexicanas o residentes permanentes en el país y se lleva a cabo sin costo alguno. Se sugiere presentar originales y copias de todos los documentos requeridos, así como asistir con antelación al módulo del INAPAM más cercano, dado que la atención es generalmente rápida, aunque la demanda es considerable.