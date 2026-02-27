De acuerdo con el Inegi, en México hay unos 38 millones de hogares, por lo que llama la atención las cifras más frescas de Totalplay, la empresa de telecomunicaciones de Ricardo Salinas Pliego. De acuerdo con el más reciente reporte de la compañía, su red de fibra óptica ya pasa por casi 20 millones de hogares; es decir, cubre más de la mitad del potencial mercado. En términos potenciales, esa cobertura implicaría acceso para cerca de 80 millones de personas, una dimensión que confirma el peso estructural de la empresa en el mercado de conectividad. Por lo pronto, Totalplay reporta más de 5.3 millones de suscriptores en servicios residenciales —internet, televisión y telefonía—, una base que ha crecido de forma sostenida en los últimos años y que representa una penetración (con base en su cifra de hogares pasados) de 27.8%. Es decir, hay potencial de crecimiento. Pero... no todo es miel sobre hojuelas. Totalplay compite contra gigantes muy establecidos (como Izzi, de Emilio Azcárraga) y con fuerte presencia en mercados regionales y ciudades medias (como Megacable, de Francisco Robinson Bours Castelo). Además, en banda ancha fija, el dominio del mercado se lo lleva Telmex (Carlos Slim). Estos operadores concentran decenas de millones de accesos en voz, datos y video, en un sector donde el crecimiento ya no depende solo de expandir cobertura, sino de capturar valor por usuario. En este sentido, Totalplay reportó ingresos por MXN $45,550 millones para 2025, con una utilidad operativa de MXN $2,075 millones y una pérdida neta anual de 3,213 millones. En rentabilidad, la situación es más crítica pues a pesar de cruzar por más hogares (avanzó casi 1.9 millones en un año), el indicador dorado de este tipo de empresas, el ARPU, o ingreso promedio por usuario, cayó del techo de 600 pesos: 595.