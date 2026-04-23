España volvió a consolidarse como un referente mundial en destinos costeros de alta calidad. En la reciente actualización del prestigioso ranking de TripAdvisor para 2026, la Playa de Muro, situada al noreste de Mallorca, ha vuelto a situarse entre las mejores del mundo. Se trata de un enclave en una popular isla española que ya ocupó la octava posición en el listado de 2025 y ahora reafirma su estatus como uno de los tesoros más preciados del Mediterráneo. La Playa de Muro no es solo un arenal más; es un paisaje natural definido por sus aguas tranquilas y cristalinas, su arena fina y dorada, y un entorno que combina servicios de lujo con la naturaleza más virgen. Ubicada en la bahía de Alcúdia, entre las localidades de Port d’Alcúdia y Can Picafort, esta playa destaca por su escasa profundidad, lo que la convierte en el destino ideal para familias que buscan seguridad y calma para los más pequeños. Lo que diferencia a Playa de Muro de otros destinos masificados es su franja bordeada de vegetación. El sector conocido como Es Comú es una zona totalmente virgen de 1,5 kilómetros de longitud. Aquí, el paisaje urbano desaparece para dar paso a un impresionante sistema de dunas protegidas, pinos y enebros. Este sector forma parte del Parque Natural de s’Albufera, la zona húmeda más importante de las Islas Baleares, donde el avistamiento de aves y el senderismo permiten a los visitantes conectar directamente con la biodiversidad de la isla. El éxito de Playa de Muro en los rankings internacionales no es casualidad. Su compromiso con la calidad medioambiental le ha valido la Bandera Azul de forma permanente. Los viajeros valoran especialmente la amplitud del arenal (casi seis kilómetros de extensión), lo que permite disfrutar del sol sin sensación de aglomeración, incluso durante la temporada alta. Además, en el mismo ranking de TripAdvisor de este año, otra playa española, Maspalomas en Gran Canaria, acompaña a Muro en el “top 20”, consolidando el liderazgo turístico de nuestro país. Para quienes buscan algo más que sol, este rincón mallorquín ofrece una amplia oferta: