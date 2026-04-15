La villa marinera de Luanco, ubicada a menos de 40 kilómetros de Oviedo, se consolida como uno de los destinos más atractivos del norte español. Su combinación de playas bañadas por el mar Cantábrico, un casco histórico con encanto y una destacada tradición gastronómica la convierten en una opción perfecta para una escapada de fin de semana. Este pintoresco enclave, capital del concejo de Gozón, ofrece una experiencia completa: desde paseos por calles de origen medieval hasta degustaciones de productos típicos del mar. Su cercanía al Cabo Peñas, el punto más septentrional de Asturias, refuerza su identidad marinera y su atractivo paisajístico. La historia de Luanco está profundamente ligada al mar. En sus orígenes, su puerto servía de refugio para una importante flota dedicada a la pesca de la ballena, actividad que con el tiempo dio paso a la captura de especies como el bonito, la sardina o la caballa. Esta evolución impulsó también una destacada industria conservera que marcó el desarrollo económico local. El legado marinero se mantiene vivo en espacios como el Museo Marítimo de Asturias, fundado en 1948 y considerado el decano de los museos del Principado. Allí se exhiben embarcaciones, artes de pesca y una completa muestra de la fauna y flora del Cantábrico. Además, desde 1984, la localidad celebra jornadas gastronómicas dedicadas al bonito, consolidando su identidad culinaria. El puerto es el alma de Luanco. Allí se concentra la actividad diaria y el auténtico ambiente marinero, con embarcaciones tradicionales y vistas privilegiadas al Cantábrico. Este emblemático edificio del siglo XVIII es uno de los pocos ejemplos de arquitectura pública de la época. A lo largo de su historia funcionó como torre de vigilancia, cárcel y almacén. Una de las principales playas de la villa, ideal para descansar, disfrutar del paisaje y vivir de cerca la esencia del litoral cantábrico. Ubicada junto al mar, esta iglesia destaca por albergar el Cristo del Socorro, protagonista de una tradición que rememora el rescate de marineros durante una tempestad en el siglo XVII. Un recorrido imprescindible para disfrutar de vistas panorámicas y detenerse en bares y tascas donde degustar la gastronomía local. Sus calles conservan el encanto medieval, con edificios palaciales del siglo XVIII y construcciones modernistas que reflejan la evolución arquitectónica del lugar. Llegar a Luanco en coche es sencillo gracias a su buena conexión por carretera: Con su combinación de historia, playas y gastronomía, Luanco se posiciona como uno de los destinos más completos y con mayor encanto del litoral cantábrico.