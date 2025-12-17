La Línea 4 del Tren Ligero comenzó a operar en el municipio de Tlajomulco, con el objetivo de mejorar la conexión entre el sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y el resto de la ciudad. Con su puesta en marcha, se incorpora un nuevo corredor de movilidad pensado para atender a una de las zonas con mayor crecimiento poblacional en Jalisco.

El inicio del servicio se enmarca en la estrategia estatal orientada a ampliar y consolidar la red de transporte público, priorizando la integración metropolitana, la disminución de los tiempos de traslado y el acceso a sistemas de movilidad para quienes se desplazan diariamente hacia Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco.

El Tren Ligero inaugura la Línea 4 en Guadalajara

Conoce los detalles de este plan de movilidad y sácale provecho a las nuevas unidades. Ten en cuenta los beneficios que traerá a los tiempos de traslado.

¿Cómo es la Línea 4 del Tren Ligero?

La Línea 4 tiene una extensión de 21 kilómetros y opera con ocho estaciones. Según información oficial, movilizará hasta 106,000 personas al día y contará con el apoyo de cinco rutas alimentadoras , que funcionarán con 52 unidades.

El trayecto completo tendrá una duración aproximada de 38 minutos y una frecuencia de paso cercana a los nueve minutos.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que el fortalecimiento del transporte público es uno de los pilares de su administración y subrayó la importancia de ofrecer un sistema digno y eficiente para la ciudadanía.

Tal y como me comprometí, hoy entregamos la Línea 4 del transporte público Al Estilo Jalisco, que unirá a Tlajomulco con el AMG; del 15 al 31 de diciembre el servicio será gratuito, vengan a conocerla y a probarla. pic.twitter.com/6NKF8VWQUv — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 15, 2025

Como parte de la etapa inicial, el servicio será gratuito del 15 al 31 de diciembre , en un horario de 06 a 21. En esta línea, el mandatario explicó que la gratuidad permitirá a la población conocer y utilizar la nueva línea antes de su operación regular, resaltando el avance que representa para la movilidad metropolitana.

Detalles del plan de movilidad en México

Con la incorporación de la Línea 4, el Gobierno de Jalisco prevé un fortalecimiento significativo del transporte público masivo en el AMG. En este contexto, Lemus Navarro adelantó que en 2026 se impulsarán nuevos proyectos, entre ellos:

Una línea que conecte el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la zona metropolitana Refuerzo de las líneas actuales del Siteur, Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico Sistema de electromovilidad en Puerto Vallarta y Desarrollo de un sistema metropolitano de transporte en la región Ciénega

¿Cuál es la importancia del transporte en México?

El director del Siteur, Amílcar López, informó que con la entrada en operación de la Línea 4, Guadalajara se consolida como la cuarta ciudad de América Latina con mayor extensión de red ferroviaria . Detalló que la red supera ya los 126 kilómetros, lo que representa un crecimiento del 20% durante el primer año de la actual administración.

En el evento realizado en la estación Tlajomulco Centro, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino, subrayó que el inicio de operaciones concreta un proyecto planeado durante 14 años y considerado estratégico para el desarrollo y la movilidad del sur de la metrópoli.