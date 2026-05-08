A pocos semanas de la asunción del papa León XIV, el pasado 8 de mayo del 2025, el presidente de EE.UU., Donald Trump se había mostrado convencido de que entablaría una buena relación con el Sumo Pontífice, de origen estadounidense. Hasta la fecha, no hubo una reunión entre el mandatario norteamericano y el líder máximo de la Iglesia Católica. “No lo tengo planeado. Lo haría. Le tengo mucho respeto. Me cae muy bien su hermano. Es un gran ‘trumpista’. (...) Me cae bien su hermano y creo que me caerá bien el papa“, había declarado Trump a la prensa y a la Agencia de Noticias EFE. En múltiples situaciones, Trump presumió que el hermano de León XIV, Louis Prevost, es su simpatizante. “Le he conocido y es MAGA”, dijo en referencia a las siglas de su lema 'Make America Great Again' (‘Hacer Estados Unidos grande de nuevo’). Según Trump, Prevost tiene carteles MAGA “por toda su casa”: "Le gusta Trump y a mí me gusta él“. A pesar de la invitación a la Casa Blanca en manos del vicepresidente JD Vance, quien asistió el 18 de mayo del 2025 a la misa de inicio de pontificado en el Vaticano, León XIV aún no se aproximó al territorio estadounidense. León XIV celebra este viernes su primer año de pontificado con una visita al santuario de Pompeya y a Nápoles, en el sur de Italia, donde suplicó por la paz y aseguró que en este día él es el “primer bendecido”. “¡Qué hermoso día! ¡Cuántas bendiciones nos ha concedido el Señor hoy! Me siento como la primera persona en tener la dicha de venir al Santuario de Nuestra Señora en el día de la Súplica, en este aniversario. ¡Gracias a todos por estar aquí!”, dijo el papa en su primer acto en Pompeya a saludar a los enfermos que acudieron al santuario. León XIV eligió este destino ya que el 8 de mayo se recita al ser el aniversario del inicio de la construcción de la basílica, “La Súplica a la Reina del Santísimo Rosario de Pompeya”, una famosa oración católica escrita por el beato Bartolo Longo en 1883. Posteriormente en la misa celebrada en el santuario, León XIV explicó: “Hace exactamente un año, cuando se me confió el ministerio de Sucesor de Pedro, era precisamente el día de la Supplica a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Por eso tenía que venir aquí, para poner mi servicio bajo la protección de la Santísima Virgen”. “El hecho de haber elegido el nombre de León me sitúa en las huellas de León XIII, quien tuvo, entre otros méritos, el de haber desarrollado un amplio Magisterio sobre el Santo Rosario”, añadió sobre la elección de su nombre como pontífice. Durante la misa en el santuario, el papa aseguró que hay dos “intenciones que siguen siendo de urgente relevancia: la familia, que sufre el debilitamiento del vínculo matrimonial, y la paz, amenazada por las tensiones internacionales y una economía que prefiere el comercio de armas al respeto por la vida humana”. Fuente: EFE.