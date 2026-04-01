Airbnb está colaborando con la empresa británica de traslados aeroportuarios Welcome Pickups en Europa para ofrecer servicio de transporte a los pasajeros que viajan a 125 ciudades de Asia, Europa y América Latina, a destinos como París o Ciudad de México, que será una de las sedes del Mundial 2026, dio a conocer en su newsroom. Los usuarios podrán ver la opción de programar un servicio de auto privado a su alojamiento en la app al reservar una estancia en las ciudades que cuentan con esta opción. Esto, en medio de las negociaciones entre el grupo de taxistas con concesión del aeropuerto de la Ciudad de México y las aplicaciones de movilidad como Uber, DiDi e InDrive. Con este nuevo servicio, la plataforma de hospedaje está compitiendo de manera más frontal con los hoteles, cuyo diferenciador con Airbnb –entre otras cosas– era la posibilidad de ofrecer servicios de traslado a sus huéspedes. El servicio podría ser un atractivo para los usuarios europeos de Airbnb previo al Mundial 2026 que espera 5 millones de visitantes sólo en la Ciudad de México, según el gobierno capitalino. El servicio es similar al que presta la plataforma de reservas de hoteles Booking a sus huéspedes, que permite que reserven taxis (además de rentar autos) con descuentos a quienes forman parte de su programa de lealtad. Airbnb dijo que el lanzamiento se produce después de realizar un piloto a principios de este año en Europa y Asia, donde miles de usuarios utilizaron el servicio. El director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, dijo que los servicios, combinados con un negocio complementario de experiencias para la reserva de actividades, ayudarán a añadir u$s 1,000 millones de dólares o más en ingresos al año, informó Bloomberg. Pero advirtió que podrían pasar años antes de que las nuevas líneas de productos se conviertan en una parte fundamental del negocio de Airbnb. En la plataforma web y en la app, Airbnb destaca como novedad una serie de servicios que van desde fotógrafos en sitios icónicos de las ciudades, masajes, entrenamientos con expertos en yoga o pilates, peluquería y hasta diseño de uñas. También presentan como novedad la vertical de negocio de experiencias, aunque ya existía desde años atrás. Con el impulso de esta vertical estaría compitiendo con opciones como Civitatis, que ofrece experiencias locales a los visitantes en su idioma. De cara al Mundial 2026, podría aumentar la demanda de experiencias para turistas que quieran conocer más sobre la cultura de uno de los países anfitriones y busquen un paseo en globo volando sobre Teotihuacán, una experiencia de lucha libre y tacos, o un paseo en las trajineras de Xochimilco.