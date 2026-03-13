La empresa mexicana Grupo Lala lanzó la campaña Golalazo, con la que busca impulsar el consumo de su portafolio de lácteos en el país en el contexto del próximo Mundial de futbol, mediante una estrategia de marketing que incluye empaques de edición especial, activaciones de marca y colaboraciones con artistas y jugadores de la Selección Mexicana. Andrea Zavala, gerente corporativa de LALA Masterbrands, explicó a El Cronista que la iniciativa forma parte de la estrategia de la compañía para capitalizar la fuerte conexión que existe entre el futbol y los consumidores mexicanos. “Hay varias fuentes que dicen que por lo menos el 50% de los adultos en México se declaran fans verdaderamente de corazón del futbol, entonces se vuelve el espacio perfecto para conectar con todos estos mexicanos que han estado más de 75 años con Lala”, comentó. La campaña, que fue desarrollada durante más de seis meses, busca reforzar el posicionamiento de la empresa como referente de nutrición en México y, al mismo tiempo, detonar crecimiento en distintas categorías del portafolio. De acuerdo con la directiva, la campaña se diseñó como un ecosistema que combina un plan de medios masivo, presencia en plataformas digitales, actividades de relaciones públicas y experiencias en espacios públicos para acercarse a los consumidores. Durante los próximos meses participarán diversas categorías de la compañía, entre ellas leche, yogur, crema, queso y mantequilla, que se integrarán al concepto de la campaña. “Claramente nuestro objetivo es de crecimiento; cada categoría tendrá sus metas, pero la ambición es muy alta”, señaló Zavala. La campaña comenzó este mes y estará vigente hasta el 30 de junio, periodo en el que la empresa buscará capitalizar el interés de los consumidores en el futbol y el ambiente previo al Mundial. Uno de los elementos centrales de la estrategia será el lanzamiento de 11 ediciones especiales de leche, cuyos empaques estarán inspirados en playeras icónicas de la Selección Mexicana. Estos diseños buscan generar cercanía con los consumidores y, al mismo tiempo, incentivar la compra a través de una propuesta visual vinculada con la pasión futbolera. “Estoy segura de que todos van a encontrar esa playera icónica o memorable para cada uno. La idea es que las busquen y las coleccionen”, dijo la directiva. Zavala añadió que la empresa espera que estos empaques puedan trascender con el tiempo y convertirse en artículos de colección. La estrategia está dirigida a un público amplio, ya que la compañía busca conectar con la mayor cantidad posible de consumidores en el país. “Lala es una marca muy democrática. Estamos en muchísimos hogares de México y eso nos da la responsabilidad de llevar esta campaña a cuantos lugares podamos”, afirmó. Aunque la empresa tiene presencia en otros mercados, la prioridad de esta iniciativa será el mercado mexicano, donde busca consolidar su liderazgo en las distintas categorías de lácteos. Como parte de la estrategia creativa, la campaña también incluye colaboraciones con artistas y figuras del futbol. Entre ellas destaca la participación del grupo Los Ángeles Azules, quienes desarrollaron una cumbia asociada a la campaña, así como la presencia de leyendas del futbol mexicano como Rafael Márquez y jugadores actuales de la selección como Diego Lainez y Mateo Chávez La directiva explicó que la campaña fue desarrollada con el apoyo de agencias creativas como Zurda y Conciergency, además de los equipos internos de la compañía. “La suma de todos estos elementos es lo que nos permitirá diferenciarnos y destacar en este contexto”, afirmó Zavala.