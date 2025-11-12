A partir del 1 de agosto de 2025, todos los trámites relacionados con actas de nacimiento deberán realizarse en la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil www.miregistrocivil.gob.mx . Esta actualización en los trámites tiene como objetivo unificar procesos y fortalecer la validez digital del documento.

Es importante señalar que, antes de proceder con la descarga y el pago del acta de nacimiento, es fundamental conocer los dos tipos de actas: el acta de nacimiento actualizada y el acta de nacimiento certificada. A continuación, se explican las diferencias entre ambas.

El acta de nacimiento actualizada incluye los datos correctos y vigentes de la persona, tal como están registrados en la Base de Datos Nacional del Registro Civil. Esta versión revisada asegura que la información esté actualizada.

Por su parte, el acta de nacimiento certificada contiene los datos de registro, identidad jurídica y medidas de seguridad electrónicas y físicas que previenen alteraciones o falsificaciones, siendo la versión oficial con validez legal.

Ambos documentos son válidos, sin embargo, el acta certificada es la que se requiere para trámites oficiales, ya que acredita de manera plena la identidad de una persona ante autoridades o instituciones.

Guía para solicitar una copia digital del acta certificada

Contar con una cuenta en Llave MX.

Tener a mano la CURP o los datos del acta (nombre, fecha y lugar de nacimiento).

Realizar el pago en línea, cuyo costo varía según el estado o el país donde te encuentres.

El pago puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse. Además, la consulta para corroborar datos es gratuita, pero la impresión o descarga del acta certificada sí tiene un costo establecido.

Para solicitar una copia certificada digital se debe ingresar a la Plataforma Nacional de Registro Civil y cumplir con algunos requisitos básicos:

Cuándo es requerida el acta de nacimiento certificada

Inscripciones escolares o universitarias.

Trámites de pasaporte o visas.

Afiliaciones a programas sociales o de salud.

Procesos notariales, bancarios o judiciales.

El acta certificada es un documento esencial para validar la identidad en diversos trámites legales, educativos o relacionados con la seguridad social, constituyendo un requisito indispensable en registros oficiales.

Como explicó la Secretaría de Gobernación, este documento garantiza “el derecho a la identidad de todas las personas”, facilitando el acceso a servicios, derechos y beneficios que la Constitución reconoce.