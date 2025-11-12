Los habitantes de México que no estudien ni trabajen pero busquen insertarse en el mercado laboral, tendrán una oportunidad única para aprovechar y así poder recibir hasta 8,480 pesos por mes en sus cuentas del Banco del Bienestar.

La iniciativa que permite acceder a un ingreso mensual y obtener experiencia en el ámbito formal de trabajo es Aldea Juvenil, una iniciativa que se asigna a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Para los habitantes de la Capital que busquen anotarse, deberán tomar nota no sólo de los requisitos necesarios, sino también de la fecha límite programada. Checa todos los detalles al respecto.

¿A quiénes está dirigido Aldea Juvenil?

Al igual que Jóvenes Construyendo el Futuro, la iniciativa Aldea Juvenil -que depende exclusivamente de este programa-, está dirigida a todos los ciudadanos de entre 18 y 29 años que no trabajan ni estudian y buscan insertarse en el mercado laboral.

El programa que permitirá a jóvenes de la Capital cobrar un ingreso mensual de hasta 8,480 pesos. (Foto: Archivo)

El objetivo del Estado mexicano es que este sector de la población pueda desarrollar sus habilidades y capacidades y así colaborar en su inserción al mundo del empleo formal.

Aldea Juvenil 2025: ¿qué requisitos se deben cumplir?

Al igual que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro -con algunas especificidades- los habitantes que podrán participar son quienes tengan entre 18 y 29 años y cumplan con los siguientes requisitos:

No estar inscritos actualmente en ningún sistema escolarizado.

No contar con un empleo formal.

Vivir en la Ciudad de México

No haber egresado anteriormente del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En caso de haber tenido un registro previo, no contar con más de una baja dentro del mismo programa.

Al mismo tiempo, se encuentran obligados a presentar una serie de documentos en formato digital:

Foto selfie con el INE. Foto del INE por ambos lados (por separado). Foto de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. Correo electrónico vigente para recibir notificaciones y seguimiento

¿Cómo anotarse y recibir 8,480 pesos mensuales?

Es importante que los habitantes tengan en cuenta que para inscribirse a este programa tendrán que anotarse antes del 12 de noviembre. El registro estará abierto desde las 09:30 a 16:00 horas, en las sedes de las Aldeas correspondientes a cada alcaldía: