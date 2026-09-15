Carlos Slim apuntó contra la herencia y no le dejará dinero a sus hijos cuando muera: “Vagos”

Carlos Slim Helú no concibe la sucesión del patrimonio familiar como una simple transferencia de dinero en efectivo. Según declaraciones del empresario, su intención es que sus hijos reciban acciones de las compañías y asuman la responsabilidad de administrarlas.

Para el mexicano, una herencia no se reduce a una suma de dinero que pasa de una generación a otra. Su visión apunta a que los activos empresariales continúen en funcionamiento y que quienes los reciban participen de forma activa en las decisiones necesarias para preservar y desarrollar los negocios.

Carlos Slim apuntó contra la herencia y no le dejará dinero a sus hijos cuando muera: “Vagos”

Esta concepción también se refleja en el rol que desempeñan sus tres hijos varones, quienes ya ocupan cargos de relevancia dentro de distintas empresas del grupo familiar.

Carlos Slim Helú no planea dejarles dinero como principal herencia

La postura del empresario sobre la sucesión es clara: sus hijos no recibirían el dinero como principal legado, sino participaciones en empresas que deberán gestionar. Bajo esta lógica, el patrimonio no representa únicamente un capital disponible para gastar, sino que también implica responsabilidades.

El esquema está relacionado con el proceso de sucesión de su grupo empresarial:

Carlos Slim Domit preside América Móvil y Grupo Carso

Patrick Slim Domit encabeza Grupo Telvista y ocupa vicepresidencias en América Móvil y Grupo Carso

Marco Antonio Slim Domit está al frente de Inbursa e IDEAL

De esta manera, la participación de sus hijos en las compañías familiares no comenzaría con una eventual herencia. Los tres ya desempeñan funciones ejecutivas en diferentes negocios, lo que forma parte de una transición basada en la gestión y la continuidad empresarial, más que en la simple transferencia de patrimonio.

“Me lo preguntaban algún día, que si yo le iba a dejar dinero a mis hijos; cuando les dejas dinero, se los dejarías sólo para que estén de vagos”, aseguró Carlos Slim en su sitio web oficial.

La postura de Slim también fue comparada, en la misma conversación, con la estrategia que Warren Buffett planteó para sus propios hijos. Sin embargo, el empresario sostiene su propio modelo, centrado en preservar las compañías y en la responsabilidad de quienes quedan a cargo de administrarlas.

Cómo entiende Carlos Slim la riqueza

El empresario marca una diferencia entre contar con un patrimonio y disponer de dinero en efectivo. Su fortuna está vinculada con:

Valor de empresas

Inversiones

Otros activos

Por ello, no se trata simplemente de una suma de dinero disponible para repartir entre sus herederos.

Desde su perspectiva, una empresa es una estructura productiva capaz de generar empleos, bienes, servicios e impuestos. El valor de un negocio no reside únicamente en ser propietario de determinados activos, sino también en mantenerlos operativos y capaces de generar actividad económica.

Esta visión también se relaciona con su cuestionamiento a la acumulación de riqueza cuando queda completamente separada de la actividad productiva. Para Slim, quienes cuentan con recursos deben mantener una participación activa en la generación de valor.

Así, su concepción está vinculada con la gestión y la responsabilidad empresarial. En lugar de limitarse a entregar una cantidad de dinero, el empresario plantea que sus hijos reciban participaciones que impliquen:

Tomar decisiones Administrar negocios Garantizar su continuidad

En síntesis, Slim pone foco en conceptos como “responsabilidad y compromiso”.