Ya es oficial | La Suprema Corte dictaminó que los pensionados del IMSS e ISSSTE podrían perder su dinero en Afore si no realizan este trámite obligatorio.

Las personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que están próximas a retirarse deben prestar atención al número de semanas cotizadas, ya que el requisito cambia de acuerdo con el régimen al que pertenecen. En 2026, además, existe una diferencia importante entre quienes están amparados por la Ley del Seguro Social de 1973 y quienes comenzaron a cotizar bajo la Ley de 1997.

Aunque ambos grupos pueden acceder a una pensión, las condiciones para obtenerla no son las mismas. Por eso, antes de iniciar el trámite, es fundamental identificar bajo qué régimen se encuentra cada trabajador y revisar las semanas reconocidas por el IMSS.

¿Cuántas semanas se necesitan para pensionarse en 2026?

Uno de los principales puntos a tener en cuenta corresponde a los trabajadores de la Ley 97. El requisito de semanas se encuentra en un esquema gradual establecido por la reforma de 2020.

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Para 2026, los trabajadores de la Ley 97 necesitan 875 semanas de cotización para cumplir con el requisito correspondiente a las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez. El número aumentará 25 semanas cada año hasta llegar a 1,000 en 2031.

La evolución es la siguiente:

2025 : 850 semanas.

2026 : 875 semanas.

2027 : 900 semanas.

2028 : 925 semanas.

2029 : 950 semanas.

2030 : 975 semanas.

2031: 1,000 semanas.

¿Qué pasa con quienes pertenecen a la Ley 73?

Los trabajadores que comenzaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997 forman parte de la llamada generación de transición y pueden tener derecho a los beneficios de la Ley del Seguro Social de 1973.

Para este régimen, uno de los requisitos principales es contar con al menos 500 semanas cotizadas y cumplir con las condiciones establecidas por el IMSS. El propio Instituto señala que quienes cotizaron antes del 1 de julio de 1997 pueden elegir, en determinados casos, entre los beneficios de la Ley 73 y los de la Ley 97.

En este régimen, el cálculo de la pensión considera, entre otros factores, el salario promedio correspondiente a las últimas 250 semanas cotizadas, es decir, aproximadamente los últimos cinco años. Por ello, no debe presentarse como un nuevo ajuste implementado específicamente en 2026.