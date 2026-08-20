Oficial | El Banco del Bienestar confirmó el pago de hasta $10,000 de por vida a mexicanos que cumplan este único requisito

El Banco del Bienestar y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural impulsan el programa Producción para el Bienestar 2026, un apoyo económico dirigido a productores de granos, caña de azúcar, café, cacao, nopal y miel de abeja.

Este incentivo llega de forma directa a la Tarjeta del Bienestar y puede alcanzar los 10 mil pesos anuales para quienes cultivan entre más de 4 y hasta 8 hectáreas de tempora l. De esta manera, miles de mexicanos del campo ya forman parte del padrón y reciben este recurso que se mantiene vigente mientras se cumplan las condiciones establecidas cada año.

Oficial | El Banco del Bienestar confirmó el pago de hasta $10,000 de por vida a mexicanos que cumplan este único requisito Gobierno de México

¿Quiénes tienen derecho a cobrar hasta 10 mil pesos en el Banco del Bienestar?

El programa Producción para el Bienestar beneficia a productoras y productores de pequeña y mediana escala de todo el país. Incluye a quienes cultivan:

Maíz

Frijol

Trigo

Arroz

Avena

Amaranto

Cebada

Soya

Ajonjolí

Cacahuate

Garbanzo

Haba

Cártamo

Lenteja

Girasol

Arvejón

Linaza

Colza

Sorgo

Chía

Caña de azúcar

Café

Cacao

Nopal

Miel de abeja.

Los límites de superficie son hasta 20 hectáreas de temporal, hasta 5 hectáreas de riego o hasta 100 colmenas. Esta información se encuentra en el portal oficial de Programas para el Bienestar y en las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cuánto dinero se deposita según el tipo de productor?

Los montos del apoyo Producción para el Bienestar 2026 varían de la siguiente forma, según datos del sitio programasparaelbienestar.gob.mx:

Cultivos de temporal hasta 3 hectáreas : 7,300 pesos

Temporal de más de 3 y hasta 4 hectáreas : 8,000 pesos

Temporal de más de 4 y hasta 8 hectáreas : 10,000 pesos

Temporal de más de 8 y hasta 20 hectáreas : 1,200 pesos por hectárea

Cultivos de riego hasta 5 hectáreas : 7,300 pesos

Café, cacao, caña de azúcar, nopal o miel de abeja (hasta 100 colmenas): 7,300 pesos

Ningún beneficiario recibe menos de 7,300 pesos ni más de 24,000 pesos al año.

¿Qué único requisito permite recibir el pago de por vida?

El elemento central es permanecer registrado en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura y cumplir de manera constante con las condiciones del programa. Esto implica:

Ser persona física

Acreditar la posesión legal de los predios (que no se ubiquen en áreas naturales protegidas ni zonas urbanas)

Mantener en producción la superficie o colmenas con cultivos o productos elegibles

No estar inscrito en Sembrando Vida

Contar con identificación oficial vigente y CURP.

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Quienes ya están en el padrón y actualizan sus datos cuando la autoridad lo solicita pueden seguir cobrando el apoyo año tras año. De esta manera, el beneficio se convierte en una prestación que puede percibirse de por vida mientras se cumplan todos los requisitos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el portal de Programas para el Bienestar confirman esta continuidad sujeta a la permanencia en el padrón y a la producción activa.

¿Cuándo se realiza el depósito en la Tarjeta del Bienestar?

Los recursos se dispersan de manera directa a través del Banco del Bienestar y se otorgan siguiendo el calendario de pagos 2026, el cual se organiza por cultivo registrado:

30 de abril : maíz, milpa y sorgo

18 de mayo : frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate y otros granos

15 de junio : arroz

7 de septiembre: café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, cebada, arvejón, avena y otros cultivos.

Para confirmar el estatus o resolver dudas, la vía oficial es el teléfono 800 TU CAMPO (800 882 2676) o el correo atencion.ppb@agricultura.gob.mx, datos publicados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.