La Corte Suprema de EE.UU. dictó que la policía necesita de una orden judicial para acceder a la ubicación de celulares en busca de sospechosos.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el uso de una “orden de geovalla” para obtener datos de ubicación de teléfonos celulares constituye un registro bajo la Cuarta Enmienda. Con esta decisión, los agentes deberán obtener una orden judicial antes de acceder a esa información.

La resolución fue aprobada por una mayoría de 6 votos contra 3. La opinión fue redactada por la jueza Elena Kagan y contó con el respaldo de magistrados conservadores y liberales.

El fallo surgió tras una investigación por un robo bancario

El caso llegó al máximo tribunal después de que la policía utilizara una orden de geovalla para identificar a Okello Chatrie como sospechoso de un robo bancario ocurrido en 2019 en Virginia. La solicitud enviada a Google buscaba identificar los teléfonos que se encontraban dentro de un radio de 300 metros del banco al momento del delito.

El caso llegó al máximo tribunal después de que la policía utilizara una orden de geovalla para identificar a un sospechoso de un robo bancario.

La Corte Suprema no resolvió el caso de Chatrie. En cambio, concluyó que este tipo de registros requiere una orden judicial y dejó en manos de los tribunales inferiores analizar si la actuación de la policía fue compatible con la Cuarta Enmienda.

En su voto disidente, el juez Samuel Alito calificó la decisión como una “escapada irresponsable” y sostuvo que el fallo no modificará el resultado del caso.

La decisión se centra en la protección de los datos de ubicación

La Cuarta Enmienda exige que las órdenes judiciales sean específicas. Los abogados de Chatrie argumentaron que la orden de geovalla no cumplía ese requisito porque obligó a Google a revisar datos de ubicación de millones de usuarios para identificar a un grupo reducido de personas.

Durante el proceso también se señaló que los datos de ubicación utilizados pueden identificar la posición de una persona dentro de un margen de tres metros cada dos minutos.

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito había considerado que la orden no constituía un registro, al sostener que las personas entregan voluntariamente esos datos a las empresas tecnológicas. La defensa de Chatrie respondió que ese criterio no era aplicable y citó el precedente de 2018 en el caso Carpenter contra EE.UU., en el que la Corte Suprema estableció que, por lo general, las autoridades deben demostrar causa probable para acceder a datos de torres de telefonía celular.

Tras el caso, Google modificó su política sobre la forma en que almacena los datos de ubicación.