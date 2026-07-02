Las acciones de Farmacias Benavides fueron suspendidas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde este 2 de julio ante la falta de documentación financiera pendiente. El anuncio ocurre al tiempo que la empresa anuncio que inició el proceso para cancelar sus acciones de la plaza bursátil.

A través de un comunicado explica que la emisora venció el plazo de 20 días hábiles adicionales para presentar su información financiera anual de 2025.

Sin embargo, el pasado 26 de mayo, la cadena de farmacias informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició el proceso administrativo para la cancelación de las acciones en el Registro Nacional de Valores.

Respecto a la información financiera, el 6 de junio, Benavides anunció que los documentos deberán ser ratificados en una Asamblea General de Accionistas; sin embargo, aún no se convoca a la reunión.

De acuerdo con analistas consultados, la falta de entrega financiera corresponde únicamente a dicho proceso para deslistar las acciones de la BMV.

Farmacias Benavides, operadora de 1,000 farmacias y 500 consultorios, debutó en la BMV en 1993; sin embargo en 2014, la emisora buscó deslistar sus acciones tras ser adquirida por la entonces llamada Alliance Boost. Después, con el control corporativo a cargo de Walgreens Boots Alliance (WBA), se aplicó una profunda reestructuración internacional en los últimos meses, enfocada en optimizar costos y revisar activos internacionales, por lo que el desliste de Benavides en México elimina la carga administrativa y regulatoria que exige el mercado local ante una bursatilidad que ya era prácticamente nula.

En los últimos dos años, el precio de las acciones acumuló un incremento de poco más de 13% para dejar de cotizar en MXN$25 por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Farmacias Benavides se une a la lista de más de 30 empresas que han solicitado su salida de la BMV en los últimos 15 años, de acuerdo con datos recaudados por El Cronista, entre ellas destaca Grupo Sanborns, Bachoco y Grupo Lala.