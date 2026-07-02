En esta noticia Optimismo para el financiamiento

La venta de autos eléctricos en México no se verá afectada por el anuncio de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), aseguró Eugenio Grandio, presidente de la Electro Movilidad Asociación (EMA).

En conferencia de prensa conjunta con Santander, el líder de la asociación que engloba las ventas de autos híbridos y eléctricos en México aseguró que el año pasado el mercado creció 35% y ya representa 3.3% del mercado mexicano.

Eugenio Grandio, presidente de la EMA y Alejandro Vázquez, director ejecutivo automotriz de Santander México. Cortesía Santander México

“Los clientes mexicanos han apreciado la tecnología y el ahorro que generan los autos híbridos y eléctricos. Entonces, las mismas marcas se irán dando cuenta cuál es el producto adecuado para México, y que muchos mexicanos sí queremos un coche eléctrico”, comentó.

El directivo añadió que los aranceles que impuso México a los autos provenientes de países con los que el país no tiene acuerdos comerciales tampoco ha afectado la llegada de unidades nuevas provenientes de China.

Optimismo para el financiamiento

El crecimiento del sector automotriz mexicano, que marcó un primer semestre récord en ventas de unidades nuevas, y en particular la colocación de unidades híbridas y eléctricas se mantendrá sólido.

En este sentido, Banco Santander México proyectó que este año será histórico para el crédito de autos verdes con un crecimiento de hasta un 35% en su cartera de financiamiento a unidades eléctricas e híbridas.

La proyección responde al crecimiento sostenido del mercado de la electromovilidad en México.

De acuerdo con la EMA, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables crecieron 262% entre 2022 y el primer trimestre de 2026.

En ese periodo, el organismo empresarial reportó la comercialización de más de 25 mil unidades. Este dinamismo se refleja también en el mercado nacional, donde entre enero y abril de 2026 se comercializaron alrededor de 78,700 vehículos con algún tipo de electrificación (híbridos regulares, híbridos enchufables y eléctricos), equivalentes al 12.74% de las ventas de vehículos ligeros en el país.

En este contexto, Santander México estima un crecimiento de 35% en su cartera de autos verdes durante 2026, apoyado en alianzas con fabricantes y distribuidores, condiciones diferenciadas para movilidad verde y procesos de originación digital.

“El 2026 podría consolidarse como un año histórico en el financiamiento de autos híbridos y eléctricos, siendo un punto de inflexión en el impulso de la movilidad más sostenible”, señaló Alejandro Vázquez, director Ejecutivo de Automotriz en Santander México.

“La electrificación del parque vehicular mexicano está entrando en una etapa de consolidación. Hoy vemos una combinación de factores que hace algunos años no existía: una mayor oferta de modelos, más infraestructura de recarga, consumidores mejor informados y una participación creciente de la banca para facilitar el acceso a esta tecnología. Un ecosistema determinante para acelerar la adopción de la movilidad eléctrica en México”, señaló Eugenio Grandio, presidente de la EMA.

El directivo destacó los factores que están siendo diferenciadores este año en el mercado de autos eléctricos e híbridos, entre ellos: más de 170 modelos eléctricos disponibles; más de 60 híbridos conectables; al tiempo que la infraestructura de carga crece 26% anual y ahorros de hasta MXN $55 mil pesos al año en combustible.