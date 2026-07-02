Durante el cierre de mercados de este jueves, 2 de julio de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.48, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.4% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.57 pesos y un mínimo de 17.53 pesos.

En la última semana la cotización del Dólar cayó un -0.15% y en el último año retrocedió un -7.38%, lo que indica una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró predominio alcista (6 alzas y 4 bajas) con volatilidad: caída inicial, tres avances seguidos, alternancias y un cierre en descenso, dejando un balance ligeramente positivo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, que es del 5.09%, es menor que la volatilidad anual de 7.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, con un -1 igual a 3, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda, lo que puede influir en las decisiones de inversión.

En contraste, la tendencia de la semana pasada mostraba fluctuaciones, con un -1 que alcanzó valores negativos en ciertos días. Esto sugiere que la estabilidad del Dólar podría verse amenazada si esta tendencia al alza no se mantiene en el futuro cercano.

Esto indica que el Dólar podría continuar fortaleciéndose si se mantienen los factores que han impulsado su alza.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.