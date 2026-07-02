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Durante el cierre de mercados de este jueves, 2 de julio de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.33, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.12% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.37 pesos y un mínimo de 12.35 pesos.

En la última semana, el dólar canadiense registró una variación del -0.02% y en el último año del -7.01%, lo que refleja una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró un sesgo alcista (6 subidas y 4 bajadas), con un impulso temprano, correcciones breves a mitad de período y una recuperación en las dos últimas sesiones, cerrando por encima del nivel inicial.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense durante la última semana fue de 3.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 7.34%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Este aumento en el valor sugiere un fortalecimiento frente a otras monedas en el mercado.

Sin embargo, es importante observar cómo se desarrolla esta tendencia en el futuro, ya que los cambios económicos y políticos pueden influir en el valor del Dólar canadiense. Mantener una vigilancia constante permitirá anticipar posibles movimientos en su cotización.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.