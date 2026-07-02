Banco Plata anunció que desplegará una red de 300 cajeros inteligentes en menos de un año, con lo que reforzará su presencia física para facilitar operaciones en efectivo, luego de identificar una mayor demanda de este tipo de servicios entre sus clientes. La institución explicó que la estrategia responde a que en México ocho de cada 10 transacciones todavía se realizan con efectivo.

Neri Tollardo, cofundador y CEO de Banco Plata, señaló que, aunque la institución nació como un banco 100% digital, la realidad del mercado mexicano exige ofrecer puntos físicos donde los usuarios puedan realizar operaciones de manera segura.

“Ser una banca 100% digital conlleva la responsabilidad de adaptarnos a la realidad mexicana, donde ocho de cada 10 transacciones se siguen realizando en efectivo. La implementación de nuestros cajeros inteligentes tiene como objetivo principal ser un punto seguro donde las personas puedan, no solo retirar, sino depositar en su cuenta corriente o de ahorro y así evitar arriesgar su dinero en la calle”, afirmó.

Los nuevos cajeros permitirán realizar retiros y depósitos de efectivo con o sin tarjeta física mediante códigos QR, Apple Pay y Google Pay. También ofrecerán pago de servicios, pago de tarjetas de crédito, depósitos a cuentas de ahorro y retiros interbancarios. Además, al tratarse de equipos digitales, podrán actualizarse constantemente para incorporar nuevas funciones y productos financieros.

La presencia física cobra relevancia

La apuesta de Banco Plata ocurre mientras otras instituciones financieras también destacan la importancia de mantener puntos de atención físicos como complemento de los canales digitales.

Sobre el avance de nuevos jugadores digitales como Nu y Plata, Enrique K. Cornish Stanton, Chief Marketing Officer (CMO) de BBVA México, aseguró que uno de los principales diferenciadores de la institución ha sido conservar un modelo que combina la atención digital con la presencia física.

“El valor de la experiencia en el servicio físico digital sin duda es un diferenciador”, afirmó el directivo en una entrevista con El Cronista.

En ese contexto, la estrategia de Banco Plata refleja que, incluso para los bancos nacidos en el entorno digital, contar con infraestructura física se ha convertido en un elemento clave para atender las necesidades de los usuarios y facilitar las operaciones con efectivo.

Iniciará con 50 unidades

Banco Plata informó que ya comenzó la instalación de las primeras 50 unidades, cuyo despliegue se realizará entre junio y agosto de este año en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Toluca, Puebla, Cancún y Puerto Vallarta. Posteriormente continuará con la expansión hasta alcanzar una red de 300 cajeros inteligentes a nivel nacional.

La institución agregó que esta infraestructura también permitirá habilitar funcionalidades universales, como retiros mediante códigos QR y compatibilidad con distintas billeteras digitales, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios financieros para un mayor número de usuarios.