En esta noticia Revisión de la figura ENR en Sofomes

El sector de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) captó entre MXN$ 6,000 y 7,000 millones de fondeo internacional, impulsado por el creciente interés de inversionistas institucionales en proyectos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), de acuerdo con Javier Garza, presidente nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom).

Los recursos provienen principalmente de fondos estadounidenses y europeos, con participación relevante de capital español, bancos alemanes especializados en ESG y financiamiento de origen japonés.

“Hay fondos americanos, pero también una gran participación de europeos, principalmente de España, y bancos alemanes muy enfocados al tema de ASG”, señaló.

El directivo añadió que el apetito de este tipo de inversionistas responde a la creciente demanda global de inversiones con impacto social y ambiental, lo que ha ampliado las oportunidades de financiamiento para el sector.

“Hay mucha demanda porque ese dinero que está sin uso está buscando impacto y beneficiar a la población”, afirmó.

En este proceso, las agencias calificadoras han comenzado a desempeñar un papel relevante como vínculo con inversionistas institucionales, en especial Moody’s, que participa como interlocutor para dar a conocer el desempeño del sector ante fondos internacionales.

Ante esto, Abraham Bonilla, presidente regional centro de Asofom, señaló que el interés internacional abre la posibilidad de ampliar la estrategia del sector hacia otros mercados.

Revisión de la figura ENR en Sofomes

Por otro lado, el sector mantiene en análisis posibles ajustes a la figura de “Entidad No Regulada (ENR)”, un esquema vigente desde la reforma de 2006, cuando estas entidades surgieron a partir de la transformación de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) y se estableció la diferenciación entre Sofomes reguladas (ER), vinculadas a grupos financieros o emisoras en el mercado de valores, y aquellas clasificadas como ENR.

Por lo que, Javier Garza explicó que ya existen acercamientos con la autoridad para dar seguimiento a los cambios regulatorios.