Este jueves, 2 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.9835 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.09%.

En la última semana, el Euro registró un ligero avance del 0.45%, pero en el último año acumula una caída del 8.38%, reflejando una tendencia bajista a largo plazo pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

el euro registró una tendencia alcista en los últimos 10 días: siete avances, tres retrocesos y un cierre con tres subidas consecutivas.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.34%, es menor que la volatilidad anual del 5.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia negativa en los últimos tres días, con un dato de -1 que indica una caída continua en su valor respecto a las divisas principales. Esta baja tendencia sugiere que el Euro ha enfrentado presiones en el mercado, lo que podría reflejar preocupaciones económicas en la zona euro.

A pesar de esta tendencia a la baja, es crucial observar factores externos que podrían influir en la recuperación del Euro en los próximos días. La aparición de datos económicos positivos o cambios en las políticas monetarias podría revertir esta situación.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.