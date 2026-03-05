La Reserva de Biósfera Ñacuñán, en Mendoza, Argentina, sorprendió al mundo de la ciencia con un nuevo avistamiento del pichiciego menor, conocido popularmente como “hada rosa” o Chlamyphorus truncatus. Se trata de una de las especies más esquivas y difíciles de observar, por lo que cada registro representa un acontecimiento excepcional para los especialistas. Con apenas entre 7 y 11 centímetros de largo y un caparazón rosado pálido que le valió su apodo, el pichiciego menor es el armadillo más pequeño del mundo. Su comportamiento estrictamente nocturno y su vida casi exclusiva bajo tierra lo convierten en uno de los mamíferos más difíciles de detectar en su hábitat natural, lo que hace que cada avistamiento confirmado sea un hallazgo de valor científico. El registro fue confirmado tanto por guardaparques como por pobladores de la zona. En la provincia de Mendoza, el pichiciego menor está declarado Monumento Natural Provincial conforme a la Ley N° 6.599, una distinción que refleja la importancia de su conservación en el territorio. Esta especie se alimenta principalmente de hormigas y larvas, lo que contribuye a regular las poblaciones de insectos en su entorno. Al excavar, también airea el suelo y mejora la infiltración de agua, una función especialmente crítica en zonas desérticas como la que habita dentro de la reserva mendocina. El avistamiento en Ñacuñán renueva el interés científico por una especie que, pese a su presencia en el territorio argentino, raramente es observada en condiciones naturales. Su nueva aparición confirma que la reserva sigue siendo un refugio vital para la biodiversidad más vulnerable de la región.