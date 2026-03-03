La NASA detectó posibles indicios de vida microbiana antigua en Marte tras analizar una muestra recolectada por el rover Perseverance en el cráter Jezero, así lo comunico la agencia espacial. El hallazgo fue publicado en la revista Nature y se basa en el estudio de la roca “Cascada Cheyava”. La muestra, llamada “Cañón Zafiro”, contiene lo que los científicos describen como una posible biofirma. “Este hallazgo de rover Perseverance… es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte”, declaró el administrador interino de la NASA, Sean Duffy. La agencia aclaró que no se trata de una confirmación definitiva. “Las afirmaciones astrobiológicas requieren evidencia extraordinaria”, afirmó Katie Stack Morgan. Mientras tanto, el interés por una misión tripulada crece, aunque el viaje a Marte demandaría entre siete y nueve meses, según la mecánica orbital. El rover llegó a Cheyava Falls en julio de 2024 mientras exploraba la formación Bright Angel, compuesta por rocas sedimentarias de arcilla y limo. En la Tierra, este tipo de materiales suele preservar rastros de vida microbiana antigua. “La combinación de compuestos químicos que encontramos podría haber sido una rica fuente de energía para el metabolismo microbiano”, explicó Joel Hurowitz. Los instrumentos detectaron minerales como vivianita y greigita, asociados en algunos casos a procesos biológicos. La NASA explicó que una biofirma potencial es una sustancia o estructura que requiere más estudios antes de confirmar su origen biológico. Es decir, los datos son compatibles con vida pasada, pero también podrían explicarse por procesos no biológicos. “Y aunque las explicaciones abióticas son menos probables dados los hallazgos del artículo, no podemos descartarlas”, sostuvo Stack Morgan. La publicación en una revista revisada por pares busca garantizar rigor y permitir que la comunidad científica analice los resultados. A diferencia de la Luna, a la que se llega en pocos días, Marte se encuentra a millones de kilómetros y requiere ventanas de lanzamiento específicas. Las trayectorias de transferencia más eficientes permiten un viaje estimado entre siete y nueve meses. “El compromiso de la NASA con la Ciencia de Referencia continuará mientras perseguimos nuestro objetivo de poner tropas estadounidenses en el suelo rocoso de Marte”, afirmó Duffy. Perseverance, además, ya recolectó 27 muestras que podrían analizarse en futuras misiones.