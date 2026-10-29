La compañía francesa Schneider Electric inauguró su Campus Querétaro, un complejo que suma cerca de 115,000 metros cuadrados de superficie productiva distribuidos en tres plantas.

En esta noticia México suma capacidad industrial para el mercado energético

Schneider Electric invirtió cerca de MXN $3,600 millones en la expansión de su capacidad industrial en Querétaro, con el objetivo de atender la creciente demanda de tecnología para la distribución eléctrica y la infraestructura energética en México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, la compañía de origen francés inauguró su Campus Querétaro, un complejo que suma cerca de 115,000 metros cuadrados de superficie productiva distribuidos en tres plantas, dos de las cuales ya están en operación. La expansión prevé generar más de 4,000 empleos directos y cerca de 8,000 indirectos hacia finales de 2027, informó la empresa en un comunicado.

El proyecto responde a las necesidades de electrificación, automatización y digitalización de la industria, así como al desarrollo de centros de datos e infraestructura energética crítica, sectores que requieren ampliar su capacidad para responder al crecimiento de la demanda eléctrica.

En las instalaciones se fabrican soluciones de distribución eléctrica, equipos para infraestructura crítica y proyectos de ingeniería bajo pedido, conocidos como engineer-to-order, destinados a clientes de los tres mercados de Norteamérica.

“México es fundamental para la forma en la que atendemos a nuestros clientes en toda Norteamérica. Las empresas están desarrollando plantas industriales, centros de datos e infraestructura de red a un ritmo acelerado que exige un socio tecnológico capaz de responder con velocidad y escala; el Campus Querétaro acerca precisamente esa capacidad a la región”, afirmó Kelly Becker, presidenta de Operaciones para Norteamérica de Schneider Electric durante la inauguración.

México suma capacidad industrial para el mercado energético

Con la apertura del campus, Schneider Electric alcanza 12 plantas de manufactura en México, donde mantiene operaciones desde 1945. La compañía busca fortalecer su cadena de suministro regional y aumentar la disponibilidad de equipos que requieren las empresas para modernizar sus instalaciones y ampliar su infraestructura.

La inversión también refuerza la posición de Querétaro dentro de la red industrial de la compañía. Entre los factores que influyeron en la elección del estado están la disponibilidad de mano de obra cualificada, la infraestructura y la presencia de un ecosistema industrial que facilita la vinculación con proveedores y personal especializado.

“El Campus Querétaro es fruto de más de ocho décadas de historia de Schneider Electric en México y del talento de nuestros ingenieros, técnicos y especialistas. Con 12 plantas de manufactura en el país, estamos preparados para impulsar la expansión de la industria, los centros de datos y la economía digital en Norteamérica y Centroamérica”, señaló Luis D’Acosta, presidente de Schneider Electric para México y Centroamérica.

La expansión se produce en un contexto en el que las necesidades energéticas de la industria y de los centros de datos exigen infraestructura capaz de garantizar el suministro eléctrico y la continuidad de las operaciones. Para Schneider Electric, el complejo permitirá acercar su capacidad de fabricación a clientes que desarrollan proyectos en México, Estados Unidos y Canadá.

La inauguración contó con la participación de Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, y Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable del estado, además de directivos de la compañía.