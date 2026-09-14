Oficial | Claudia Sheinbaum abre la convocatoria a nuevas ayudas del Bienestar con pagos de hasta 5,800 pesos

La administración de Claudia Sheinbaum ha abierto oficialmente la convocatoria para las nuevas ayudas del programa Bienestar, ofreciendo atractivos pagos de hasta 5,800 pesos para estudiantes mexicanos. Estas esperadas becas buscan fortalecer la permanencia escolar en todo el país.

Justamente, el registro se abrirá el próximo lunes 21 de septiembre y ya se conocen los montos por nivel educativo, las fechas límite y los requisitos clave que exige el gobierno federal.

Oficial | Claudia Sheinbaum abre la convocatoria a nuevas ayudas del Bienestar con pagos de hasta 5,800 pesos Gobierno de México

Las fechas clave para el registro oficial para las Becas del Bienestar

El periodo de inscripciones y registro en línea para incorporarse a las ayudas del Bienestar se llevará a cabo del 21 al 30 de septiembre de 2026. A su vez, hay ayudas que extienden su etapa de registro hacia el 15 de octubre de este año.

Durante estos días, los aspirantes habilitados deberán ingresar a las plataformas digitales institucionales correspondientes para completar su postulación sin intermediarios.

¿Qué ayudas económicas ofrece el gobierno de Claudia Sheinbaum y cuáles son los montos?

Para este mes de septiembre, se confirmaron nuevamente becas de educación básica, media superior y de educación superior, las cuales se pagan mensualmente o bimestralmente.

Beca Rita Cetina (Educación Primaria)

Fechas de registro : del 2 al 15 de octubre de 2026.

Monto : 2,500 pesos (apoyo anual único para gastos de útiles y uniformes escolares).

Requisitos: estar inscrito en una escuela pública de nivel primaria, contar con CURP certificada, comprobante de domicilio reciente, constancia de estudios e identificación oficial del padre, madre o tutor legal.

Beca Rita Cetina (Educación Secundaria)

Fechas de registro : del 2 al 15 de octubre de 2026.

Monto : 1,900 pesos bimestrales (más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de secundaria en el núcleo familiar).

Requisitos: estar matriculado en una escuela pública de secundaria, presentar CURP certificada del alumno y del tutor, identificación oficial vigente del adulto responsable y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Beca Benito Juárez (Educación Media Superior / Preparatoria)

Fechas de registro : del 21 al 30 de septiembre de 2026.

Monto : 1,900 pesos bimestrales durante los meses que comprende el ciclo escolar.

Requisitos: ser alumno de preparatoria o bachillerato inscrito en una escuela pública, no recibir otra beca federal con el mismo propósito, contar con CURP certificada y verificar que la escuela mantenga activa la inscripción en los sistemas escolares.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (Educación Superior / Universidad)

Fechas de registro : del 21 al 30 de septiembre de 2026 (según los canales informativos de La Jornada).

Monto : 5,800 pesos bimestrales.

Requisitos: estar cursando una licenciatura, TSU o profesional asociado en una escuela pública (con prioridad en planteles prioritarios como Universidades para el Bienestar, normales rurales e indígenas), no contar con otra beca federal simultánea, tener activa la cuenta Llave MX, CURP certificada y ficha escolar registrada correctamente en la plataforma SUBES.

Beca Gertrudis Bocanegra (Apoyo de Transporte para Educación Superior)