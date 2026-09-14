INAPAM ofrece oportunidades laborales a adultos mayores de 60 años: cuáles son los requisitos para postularse.

La Vinculación Productiva del INAPAM ofrece una alternativa para que las personas adultas mayores de 60 años o más puedan mantenerse activas, aprovechar su experiencia y acceder a oportunidades laborales acordes con sus capacidades y disponibilidad.

El programa funciona como un puente entre las personas interesadas y las empresas que cuentan con vacantes para incorporar a trabajadores adultos mayores. Según la oferta disponible, las actividades pueden realizarse por hora, jornada o proyecto.

Algunas vacantes incluyen sueldo base, prestaciones de ley y contratación formal, aunque las condiciones dependen de cada empresa y del puesto ofrecido. El INAPAM no garantiza un salario determinado ni una contratación automática.

¿Qué es el programa Vinculación Productiva?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores coordina el proceso de vinculación con empresas y organizaciones que buscan incorporar a personas de 60 años o más.

Las ofertas pueden adaptarse a la experiencia, las habilidades y la disponibilidad de cada participante. Una vez identificada una vacante, la persona interesada debe realizar una entrevista con el promotor del programa y, posteriormente, con la empresa que ofrece el puesto.

Además de las oportunidades laborales, el INAPAM cuenta con el Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías, una modalidad diferente que permite a las personas adultas mayores colaborar en supermercados y otros establecimientos.

Esta actividad es de carácter voluntario y no equivale necesariamente a un empleo formal. Por eso, sus condiciones de participación, organización e ingresos pueden variar según el establecimiento.

Requisitos para incorporarse

El trámite de Vinculación Productiva es gratuito y está dirigido a personas adultas mayores de 60 años o más. Para iniciar el proceso, el INAPAM solicita contar con una credencial vigente y completar la solicitud correspondiente.

También se realiza una entrevista para conocer la experiencia, las habilidades y las preferencias de la persona interesada. Después, el participante puede revisar las vacantes disponibles y postularse a aquellas que se ajusten a su perfil.

Los requisitos específicos y la documentación requerida pueden variar según el módulo y el tipo de actividad. Por eso, el INAPAM recomienda consultar previamente la sede correspondiente.

Dónde consultar las vacantes

Los módulos de Vinculación Productiva funcionan en distintas regiones de México, pero los días y horarios de atención dependen de cada sede.

Para conocer el módulo más cercano, las personas interesadas deben consultar el listado oficial del INAPAM y verificar directamente los requisitos, horarios y medios de contacto antes de acudir.