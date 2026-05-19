Ciudad de México, a 18 de mayo de 2026.- En relación con la supuesta alerta de suspensión de servicios a personas jubiladas y pensionadas, en caso de no actualizar su domicilio, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, aclara lo siguiente.

Es totalmente falso que por falta de actualización de datos de residencia se tenga previsto suspender la atención y el servicio médico a la derechohabiencia.

La actualización de domicilio es un trámite orientado a mantener información vigente de la adscripción y localización de las personas derechohabientes, particularmente cuando exista un cambio de residencia y se requiera la asignación adecuada de unidad médica; sin embargo, no representa una condición o falta que impida hacer uso de los servicios y prestaciones.

Cabe destacar que el Instituto trabaja actualmente en la simplificación administrativa de trámites, por ejemplo, de vigencia permanente con la emisión de una nueva credencial que elimina el requisito de renovar cada dos años, lo que permite agilizar otros trámites y gestiones.