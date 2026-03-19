Los mexicanos están poniendo freno de mano al crédito que solicitan a la banca comercial, debido a que en enero, el crecimiento real de este apartado fue de apenas 1.8%, lo que representó su nivel más bajo desde abril de 2022, de acuerdo con un reporte de BBVA. El estudio del banco de origen español refiere que el resultado de enero acentúa las señales de desaceleración, que iniciaron en la segunda mitad del año pasado. Al interior de los resultados, el ámbito que tuvo el peor comportamiento fue el de las empresas, pues en enero se redujo 0.3 puntos porcentuales, mientras que el financiamiento a la vivienda solo aportó 0.2 puntos porcentuales del crecimiento total. Mientras tanto, el crédito al consumo fue el que sostuvo el alza de enero, con una aportación de 1.9 puntos porcentuales del total. Pese a que la cartera de crédito al consumo fue la que más aportó al crecimiento también desaceleró en enero, al reportar un crecimiento de 7.6% en comparación con enero del año pasado. El segmento de crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero (ABCD, 21.3% del crédito al consumo) moderó su dinamismo al registrar una tasa anual de crecimiento real de 11.8%, la tasa de crecimiento más baja desde julio de 2023. El segmento que mostró mayor desaceleración fue el asociado al crédito automotriz, mientras que el relacionado con la adquisición de bienes muebles comienza a mostrar señales de menor dinamismo. El crédito automotriz (89.0% del total de saldo de la cartera ABCD ) continúa moderando su crecimiento al registrar en enero una variación real anual de 13.0%. Con esto, la tasa de crecimiento real anual del primer mes de 2026 se redujo casi a la mitad del dinamismo registrado en durante 2025 (25.7% real promedio). El segmento de bienes muebles registró una tasa de crecimiento real anual del 3.2%, inferior al crecimiento registrado el mes inmediato anterior (MIA) cuando este segmento de crédito creció a un ritmo de 4.6%, y cerca de solo una tercera parte del dinamismo promedio observado en 2025 (de 9.1%). La desaceleración observada en la cartera ABCD podría evidenciar un debilitamiento en los ingresos de las familias, que desincentiva la demanda por financiamiento a mediano plazo y el gasto en bienes que no son de primera necesidad. Por su parte, el segmento de tarjetas de crédito alcanzó en enero un crecimiento real anual de 7.0% (11.1% nominal), en línea con el desempeño mostrado en diciembre cuando la tasa de crecimiento fue de 7.2%. Con esto, la tasa de crecimiento real anual registrada en el primer mes Reporte Mensual de Banca y Sistema Financiero de 2026 iguala la tasa promedio para el crédito a través de tarjetas bancarias en el 4T25 que se ubicó en 7.0%. Los indicadores de uso de tarjetas de crédito (TDC) de igual manera muestran esta desaceleración. El monto operado en enero de 2026 creció a un ritmo de 3.8% real anual, la tasa más baja registrada desde al menos 2022 y, a su vez, inferior al ritmo promedio anual real de 2025 cuándo el dinamismo registró un crecimiento promedio de 10.6%. Por otro lado, durante enero de 2026 el número de operaciones también desaceleró su ritmo al registrar una tasa de crecimiento anual de 6.4%. En enero, los giros que tuvieron mayor aportación al dinamismo de los montos operados fueron los asociados a consumo básico y consumo discrecional, mientras que los agregadores restaron al dinamismo de los saldos de la TDC, cuyos montos decrecieron a una tasa anual real de -23.1%. Las carteras de crédito de nómina y personales mostraron un comportamiento mixto en su dinamismo con respecto al mes previo. Los créditos de nómina registraron una tasa real anual de 4.9% en enero (8.9% nominal), igual al 4.9% observado en diciembre, mientras que los créditos personales redujeron su tasa de crecimiento real anual de 8.2% en diciembre a 7.5% en enero (11.6% nominal). La relativa estabilidad del crédito de nómina podría estar asociada a que el empleo formal detuvo su desaceleración, pues en enero dicho empleo creció a una tasa de 0.9% anual, similar al 1.0% observado en el último trimestre de 2025. Además la mejoría en el salario real observada en el primer mes de año podría también haber contribuido al desempeño de esta cartera.