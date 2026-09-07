El Servicio Militar Nacional (SMN) seguirá siendo un requisito imperativo en México durante el año 2026, no obstante, el esquema experimentará modificaciones en comparación con años anteriores. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha implementado una serie de ajustes cuyo objetivo es modernizar el proceso y adaptarlo a la realidad contemporánea de los jóvenes.

Los cambios están orientados a asegurar que el cumplimiento de este deber cívico no conlleve una interrupción significativa de las actividades académicas o laborales , al mismo tiempo que se mantienen los lineamientos fundamentales del servicio. En este contexto, resulta esencial comprender cómo se estructurará el SMN el próximo año para aquellos que deban realizar dicho trámite.

El cambio clave del Servicio Militar Obligatorio en 2026

Con el nuevo esquema, el cumplimiento podrá realizarse en únicamente 13 sesiones sabatinas, lo que corresponde a un lapso aproximado de tres meses. Esto otorga a los jóvenes la oportunidad de cumplir con la obligación sin poner en riesgo sus estudios o su empleo.

La principal innovación del Servicio Militar Obligatorio para la clase 2008 y los remisos consiste en la implementación de una modalidad de adiestramiento intensivo, diseñada para reducir de manera considerable el tiempo de permanencia.

Servicio Militar 2026: cronograma de inscripción y fechas clave del sorteo

Para los jóvenes nacidos en 2008 y los remisos, la inscripción al Servicio Militar 2026 está disponible desde inicios del año. El alistamiento dio comienzo el 2 de enero y se extenderá hasta el 15 de octubre , por lo que se recomienda no retrasar el procedimiento.

En noviembre de 2026 se llevará a cabo el sorteo del Servicio Militar, a través del cual se determinará, mediante el sistema de bolas de colores, quiénes deberán cumplir con las sesiones de adiestramiento que estipula la Sedena.

El registro se realiza de manera presencial y debe efectuarse en la Junta de Reclutamiento del municipio o alcaldía correspondiente, dado que llevarlo a cabo fuera del plazo establecido podría ocasionar sanciones.

¿Qué requisitos y documentación se requieren?

Para dar inicio al proceso del Servicio Militar, es fundamental que los aspirantes presenten:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Los documentos solicitados son imprescindibles para poder completar la inscripción de manera adecuada.

Obtener la Cartilla Militar liberada es un paso crucial para el avance profesional, ya que sirve como identificación oficial y es un requisito indispensable para acceder a ciertos cargos en la administración pública y en diversas instituciones educativas.

Con la modalidad de 13 sesiones sabatinas, la Sedena busca facilitar el cumplimiento del SMN y fomentar valores de disciplina y compromiso social. Por lo tanto, es recomendable no retrasar el trámite hasta finales de octubre, momento en el cual usualmente se incrementa la demanda en las juntas de reclutamiento.