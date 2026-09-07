La Profeco otorgará descuento en septiembre y todos los mexicanos tendrán el testamento a mitad de precio si cumplen este requisito

Septiembre es el Mes del Testamento en México, una campaña que busca promover la cultura de la previsión y facilitar que las personas dejen establecida su voluntad sobre sus bienes y derechos. Durante este periodo, las notarías ofrecen precios preferenciales, asesoría jurídica y horarios ampliados.

La iniciativa comenzó en 2003, impulsada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Notariado Mexicano, con el propósito de fomentar que más personas planifiquen la distribución de su patrimonio y eviten posibles conflictos familiares en el futuro.

La Profeco otorgará descuento en septiembre y todos los mexicanos tendrán el testamento a mitad de precio si cumplen este requisito

¿Cuánto cuesta hacer un testamento en México?

El Gobierno de México no establece un precio único para realizar un testamento. Durante este mes, cada entidad acuerda con el notariado local los honorarios preferenciales que estarán vigentes durante la campaña.

Los costos publicados para 2026 son los siguientes:

Aguascalientes: 2,000 pesos.

Baja California: 1,500 pesos.

Baja California Sur: 2,600 pesos.

Campeche: 2,500 pesos.

Chiapas: 1,000 pesos.

Chihuahua: consultar directamente con la notaría.

Ciudad de México: 3,800 pesos.

Coahuila: 1,500 pesos.

Colima: 2,000 pesos.

Durango: 1,500 pesos.

Estado de México: consultar directamente con la notaría.

Guanajuato: 3,500 pesos.

Guerrero: 1,500 pesos más IVA.

Hidalgo: 2,900 pesos.

Jalisco: 2,300 pesos.

Michoacán: 2,480 pesos.

Morelos: 1,300 pesos más IVA.

Nayarit: 4,100 pesos.

Nuevo León: 2,500 pesos.

Oaxaca: consultar directamente con la notaría.

Puebla: 1,800 pesos.

Querétaro: 3,000 pesos.

Quintana Roo: consultar directamente con la notaría.

San Luis Potosí: 2,000 pesos.

Sinaloa: consultar directamente con la notaría.

Sonora: consultar directamente con la notaría.

Tabasco: 2,500 pesos más IVA.

Tamaulipas: consultar directamente con la notaría.

Tlaxcala: consultar directamente con la notaría.

Veracruz: consultar directamente con la notaría.

Yucatán: 2,450 pesos.

Zacatecas: consultar directamente con la notaría.

En algunos estados también se contemplan apoyos especiales. Por ejemplo, en Aguascalientes el Colegio de Notarios donará 400 testamentos para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente adultos mayores.

¿Cómo se realiza un testamento?

El primer paso consiste en elegir una notaría. Para localizar una cercana, es posible consultar el directorio de notarios del país.

Una vez seleccionada, la persona debe acudir ante el notario para expresar su voluntad respecto de la distribución de sus bienes y derechos. No es necesario redactar previamente el testamento, ya que el notario se encarga de convertir las instrucciones del testador en un documento con validez jurídica.

Después, el contenido es leído para que la persona confirme que lo establecido corresponde con su voluntad.

Para iniciar el trámite, es recomendable contar con una identificación oficial vigente y tener definido quiénes serán los beneficiarios. También conviene considerar quién podría ser la persona encargada de cumplir las disposiciones establecidas en el testamento.

¿Quién puede hacer un testamento?

El testamento no es exclusivo de quienes poseen grandes patrimonios . Cualquier persona que cumpla con los requisitos legales puede otorgarlo, sin importar el valor o la cantidad de bienes que tenga.

A través de este documento es posible establecer qué sucederá con los bienes y derechos después del fallecimiento, así como determinar quiénes serán los herederos o legatarios.

¿Qué ocurre si alguien muere sin testamento?

Cuando una persona fallece sin haber dejado testamento, se inicia una sucesión intestamentaria. En este escenario, la distribución de los bienes se realiza de acuerdo con las disposiciones establecidas por la legislación correspondiente y puede ser necesario iniciar un procedimiento sucesorio.

La ausencia de un testamento puede provocar disputas familiares, trámites legales y gastos adicionales relacionados con la sucesión. Por ello, las autoridades consideran este documento una herramienta de previsión que permite dejar clara la voluntad del propietario y facilitar la transmisión de su patrimonio.