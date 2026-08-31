El cumplimiento del Servicio Militar Nacional (SMN) en México continuará siendo un requisito ineludible para el año 2026. De acuerdo con las recientes directrices emitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se ha optimizado el procedimiento con el objetivo de que los jóvenes logren cumplir con este deber cívico sin que se vean profundamente afectados en sus actividades cotidianas.

Estas reformas tienen como finalidad garantizar que el proceso resulte más accesible, fomentando así la participación de los ciudadanos en el ejercicio de sus obligaciones militares de manera más efectiva.

El Gobierno pedirá Cartilla Militar para ingresar a las escuelas en 2026: estas son todas las sedes que lo solicitarán el próximo año (foto: archivo).

El cambio clave del Servicio Militar Obligatorio en 2026

La modalidad de adiestramiento intensivo que se presenta para la clase 2008 y quienes se encuentren en condición de remisos es una **innovación notable** que disminuye considerablemente el tiempo de permanencia.

En consecuencia, el cumplimiento podrá llevarse a cabo en únicamente 13 sesiones sabatinas , lo que implica un periodo aproximado a tres meses, facilitando así que los jóvenes puedan conciliar esta obligación con sus estudios o empleos.

Calendario y guía de inscripción

El periodo de alistamiento comenzó el 2 de enero y se extenderá hasta el 15 de octubre de 2026. Para quienes nacieron en 2008 o son remisos, es imperativo acudir a la Junta de Reclutamiento correspondiente a su municipio o alcaldía antes de la fecha límite para evitar sanciones.

Luego de completar el registro, los jóvenes deben estar alertas en noviembre de 2026, momento en el cual se llevará a cabo el tradicional sorteo. A través de este evento, se determinará, mediante el color de la bola (blanca, azul o negra), quiénes tendrán la obligación de asistir a las sesiones de adiestramiento, conforme al sistema establecido por la Sedena.

¿Qué requisitos y documentación se requieren?

La obtención de la Cartilla Militar liberada es un aspecto fundamental para el adecuado desarrollo profesional de los jóvenes mexicanos. Este documento no solo sirve como identificación oficial, sino que es vital para la incorporación a ciertos niveles de la administración pública y algunas instituciones educativas en el país.



Facilita el acceso a oportunidades laborales en el sector gubernamental.



Permite la realización de trámites administrativos en diversas instituciones.



Constituye un requisito para algunos procesos de selección en educación superior.



Es esencial que los interesados presenten los siguientes documentos para dar inicio al proceso:

acta de nacimiento

CURP

comprobante de domicilio

identificación oficial.

Asimismo, se requiere presentar dos fotografías en las cuales el solicitante debe portar camisa blanca y tener un corte de cabello tipo casquete corto, conforme a los lineamientos institucionales estipulados para todos los aspirantes.

Con la limitación a tan solo 13 sesiones sabatinas, la Sedena busca incentivar una mayor participación y asegurar que todos los jóvenes cuenten con su documentación en orden hacia el cierre del año. Se recomienda encarecidamente a los interesados no posponer el trámite para la última semana de octubre, ya que la demanda suele saturar las oficinas locales.