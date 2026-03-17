De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de distintos sistemas atmosféricos provocó un panorama de lluvias generalizadas en gran parte del territorio mexicano. Los pronósticos indican que habrá jornadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo e ingreso de ambiente húmedo. La influencia de canales de baja presión, sumada a la inestabilidad en la atmósfera y al ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, generará chubascos y precipitaciones en la Ciudad de México y en al menos 14 estados del país. Conoce los detalles del último reporte oficial y evita inconvenientes con las lluvias. Según la Conagua, se esperan acumulaciones de agua de entre 5 y 25 milímetros en: Por otro lado, en entidades como Estado de México, Coahuila y Nuevo León se pronostican lluvias de mayor intensidad. Mientras el centro y sur del país registran lluvias, el noroeste se encuentra bajo los efectos de la cuarta tormenta invernal, en interacción con el frente frío número 40. Esta situación ocasionará precipitaciones fuertes en: Asimismo, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de estas regiones. El país enfrenta un escenario de contrastes, que va desde nevadas en regiones montañosas del norte hasta una ola de calor en el sur, con temperaturas cercanas a los 45 °C. Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los avisos del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil.