En Frente Frío 41, impulsado por una masa de aire ártico, irrumpirá este martes 17 de marzo en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se trata del episodio de frío más intenso de la temporada: temperaturas que podrían desplomarse hasta los -5 grados en zonas serranas de por lo menos 12 estados, mientras que el sur del país enfrentará lluvias torrenciales hasta 150 milímetros. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por lluvias puntuales torrenciales de entre 75 y 100 milímetros en regiones del sur de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Adicionalmente, se esperan lluvias intensas en el noroeste de Oaxaca, el este y suroeste de Campeche, el sur de Yucatán, y el centro y oste de Quintana Roo. El fenómeno “norte”, que acompaña el frente frío, descargará rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, generando oleaje elevado en las costas del sureste. La masa del aire ártico descenderá con particular agresividad sobre las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis de Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, donde las temperaturas mínimas oscilaran entre -5 y 0 grados durante la madrugada, con riesgo de heladas. Las serranías de Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca también registrarán valores de entre 0 y 5 grados.