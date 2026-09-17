El IMSS lo confirmó | Por orden de la ley 73, un grupo de mexicanos podrá cobrar más pensión si realizan el este trámite de la Modalidad 40 y cumplen con ciertos requisitos

Uno de los mecanismos más conocidos para mejorar la pensión de los trabajadores en México es la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo nombre oficial es “continuación voluntaria en el régimen obligatorio”.

Este esquema está dirigido a personas que fueron dadas de baja por su patrón, pero que buscan realizar aportes al IMSS por cuenta propia. Una de sus principales ventajas es la posibilidad de elegir un salario base de cotización más alto, dentro de los límites establecidos, lo que puede influir en el monto de la pensión.

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El organismo ofrece información y orientación sobre este mecanismo tanto en sus subdelegaciones y módulos de atención como a través de la línea telefónica 800 623 2323. El trámite de incorporación puede realizarse de manera gratuita por internet o directamente en las instalaciones del instituto.

Requisitos para anotarse a la Modalidad 40 del IMSS

Para iniciar el proceso en línea es necesario proporcionar la CURP y un correo electrónico. También existe la posibilidad de presentar una solicitud de manera presencial y entregar la documentación correspondiente en una subdelegación del IMSS.

El salario elegido para cotizar no puede superar el límite establecido por la normativa, que actualmente contempla como máximo 25 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Los errores que pueden afectar la pensión en la Modalidad 40

Aunque la Modalidad 40 puede ser una alternativa para quienes buscan continuar cotizando después de dejar un empleo formal, es importante cumplir de manera adecuada con las obligaciones y mantener actualizada la información ante el IMSS.

Uno de los principales errores ocurre cuando el asegurado deja de pagar las cuotas correspondientes. La interrupción de los pagos puede provocar la baja de la modalidad y afectar la continuidad de las cotizaciones , por lo que es fundamental mantenerse al día.

Otro punto que requiere atención es la actualización de los datos personales y familiares. Cambios como un nacimiento, una defunción o una modificación en el estado civil deben quedar registrados ante el instituto cuando corresponda.

Mantener esta información actualizada resulta especialmente relevante para los posibles beneficiarios. Por ejemplo, existen supuestos en los que los hijos pueden acceder a una asistencia económica hasta determinada edad si cumplen con los requisitos establecidos por la legislación, entre ellos continuar con sus estudios.

La importancia de revisar las semanas cotizadas

Antes de tomar decisiones relacionadas con la pensión, también es importante verificar que el registro de semanas cotizadas sea correcto.

Un cálculo equivocado o la falta de semanas necesarias puede generar problemas al momento de solicitar el apoyo. Por eso, revisar con anticipación el historial ante el IMSS permite detectar posibles inconsistencias y, en caso de ser necesario, realizar las aclaraciones correspondientes.