La devolución no forma parte de la pensión mensual y se realiza en una sola exhibición, siempre que el interesado cumpla con los requisitos establecidos.

Miles de pensionados en México pueden recuperar dinero que permaneció acumulado durante sus años de vida laboral en el sistema de vivienda. Se trata de recursos del Infonavit que, bajo determinadas condiciones, pueden ser entregados una vez que el trabajador obtiene su pensión.

El beneficio está dirigido principalmente a quienes se pensionaron bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 y cuentan con recursos disponibles en sus fondos de vivienda. La devolución no forma parte de la pensión mensual y se realiza en una sola exhibición, siempre que el interesado cumpla con los requisitos establecidos.

La devolución no forma parte de la pensión mensual y se realiza en una sola exhibición, siempre que el interesado cumpla con los requisitos establecidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Confirmado por el IMSS e Infonavit: estos pensionados recibirán la devolución de su dinero en septiembre

El grupo señalado está integrado por pensionados bajo el régimen de la Ley 73 del IMSS, correspondiente a quienes comenzaron a cotizar antes de la entrada en vigor de la reforma de 1997. En estos casos, pueden existir recursos acumulados en el Fondo de Ahorro 1972-1992 y en las distintas subcuentas de vivienda.

El Infonavit establece que los pensionados bajo la Ley 73 pueden solicitar la devolución de los recursos disponibles en el Fondo de Ahorro 1972-1992, la Subcuenta de Vivienda 1992, la Subcuenta de Vivienda 1997 y, cuando corresponda, recursos de Solo Infonavit.

Para acceder al dinero es necesario contar con una resolución de pensión expedida por el IMSS y tener ahorro disponible. Además, los datos personales y bancarios deben coincidir con los registros correspondientes para poder realizar el depósito.

Qué requisitos deben cumplir los pensionados

Entre las condiciones generales se encuentra contar con una resolución de pensión del IMSS, un estado de cuenta bancario a nombre del pensionado con CLABE y los datos de identificación correspondientes, como el Número de Seguridad Social, RFC y CURP. También es necesario estar registrado en una Afore y no tener un crédito vigente con el Infonavit.

El monto que puede recibir cada pensionado depende del ahorro que tenga acumulado. Por este motivo, no existe una cantidad fija de devolución: los recursos corresponden a las aportaciones realizadas durante la vida laboral y, en determinados casos, incluyen los rendimientos generados hasta el momento de solicitar el retiro.

El Infonavit también contempla casos en los que los recursos fueron transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. En esas situaciones, el titular puede solicitar la devolución cuando lo decida, siempre que presente la documentación requerida ante un Centro de Atención a Pensionados y Devoluciones (CAPDE).

Cómo solicitar la devolución del ahorro

Los pensionados bajo la Ley 73 pueden elegir entre realizar el trámite ante el Infonavit o, dependiendo de los recursos que tengan acumulados, gestionarlo mediante su Afore. Si optan por el instituto, la solicitud puede realizarse de manera presencial o a través de Mi Cuenta Infonavit, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Para el trámite presencial se debe presentar una identificación oficial vigente, la resolución de pensión, un estado de cuenta bancario con CLABE y los demás documentos solicitados por el instituto. En caso de realizarlo en línea, se requiere una cuenta en Mi Cuenta Infonavit y e.firma expedida por el SAT.

El Infonavit aclara que todos sus trámites y servicios son gratuitos. Por ello, los pensionados no necesitan recurrir a gestores o intermediarios para solicitar la devolución de sus ahorros y deben evitar entregar dinero a terceros que prometan agilizar el proceso.