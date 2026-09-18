HR Ratings proyecta un mayor nivel de deuda que el contemplado por Hacienda.

Tras la entrega del proyecto del Presupuesto 2027 de México, que incorpora supuestos económicos calificados como “más realistas” y una ruta de consolidación fiscal más creíble, Fitch Ratings y HR Ratings advierten que persisten riesgos sobre las finanzas públicas que podrían presionar la calificación soberana, principalmente si la deuda continúa aumentando.

Fitch Ratings, que llevó a México a un escalón de los bonos basura, señaló que si bien el documento presenta cambios favorables para la consolidación fiscal, el ajuste previsto aún es moderado y deja dudas sobre si las autoridades tendrán margen de maniobra suficiente para estabilizar la deuda en los próximos años.

“La consolidación planificada es relativamente modesta, y se necesitará un mayor esfuerzo en los años siguientes para estabilizar la deuda”, expuso la agencia en un análisis publicado el 17 de septiembre.

La calificadora considera positivo que el gobierno recurra a medidas para incrementar los ingresos en lugar de depender de una mayor contención del gasto. Fitch estima que los recortes adicionales al gasto enfrentan un límite práctico, mientras que el gasto operativo aumentó en 2026 y las reducciones adicionales en inversión pública han reflejado dificultades de ejecución.

No obstante, Fitch observa riesgos ligados a que la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) continuará aumentando. Proyecta que la deuda pública federal de México alcanzará 58% del PIB en 2026, mientras que la deuda del gobierno general llegará a 57.3%.

Para estabilizar la deuda, Fitch estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) tendrían que ubicarse alrededor de 2.5% del PIB, cerca de 1.5 puntos porcentuales por debajo del objetivo de 3.9% planteado para 2027.

Pemex suma presión al Presupuesto 2027

A este panorama se suma la presión de Petróleos Mexicanos (Pemex), que Fitch identifica como un riesgo adicional para las finanzas públicas.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla que la petrolera registre un superávit antes de recibir una inyección de liquidez del gobierno por MXN $81,000 millones, equivalente a cerca de 0.3% del PIB.

Para Fitch, este escenario enfrenta riesgos operativos. La agencia señala que la caída en la producción de refinación durante este año y las consecuentes importaciones de combustibles a mayores costos muestran que la recuperación operativa de la empresa continúa siendo un desafío.

“Una caída en la producción de refinación este año y las consiguientes importaciones de combustible costoso han demostrado que un cambio operativo en la empresa sigue siendo esquivo”, expuso Fitch.

La agencia también advierte que una mayor presión sobre Pemex podría complicar los esfuerzos para estabilizar la deuda pública y avanzar en la consolidación fiscal.

HR Ratings ve un escenario fiscal más exigente

Por su parte, HR Ratings identificó una brecha entre las metas oficiales y la evolución observada de las finanzas públicas, con la recaudación tributaria como uno de los principales focos de riesgo.

A julio, los ingresos tributarios crecieron apenas 3.9% anual, mientras que para alcanzar la meta de 15.4% del PIB en 2026 sería necesario que la recaudación de los últimos cuatro meses aumentara 12% respecto al mismo periodo de 2025. Para 2027, la meta de 15.9% del PIB implicaría un crecimiento nominal de 9.3%.

HR Ratings también proyecta un mayor nivel de deuda que el contemplado por Hacienda. En su escenario, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) podría cerrar 2026 por encima de 54% del PIB y alcanzar 55% del PIB en 2027.

La agencia, que otorgó una nota “BBB+” con perspectiva Estable al soberano, advierte que una trayectoria de deuda por encima de las previsiones oficiales añadiría presiones sobre la calificación soberana de México.

Fitch mantiene la calificación soberana de México en “BBB-” con perspectiva Estable, y señala que podría surgir presión negativa si las autoridades no implementan una mayor consolidación fiscal, provocando que la deuda respecto al PIB continúe aumentando rápidamente en el mediano plazo.