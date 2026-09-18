Las inscripciones a la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez ya están abiertas para quienes cursan este nivel en escuelas públicas y aún no cuentan con el beneficio del 17 al 30 de septiembre a través de la web del programa Beca Universal Benito Juárez para educación media superior.

El programa está destinado a estudiantes inscriptos en escuelas públicas de nivel medio superior que no reciban actualmente este apoyo, y contempla una entrega de $1,900 pesos mexicanos de forma bimestral.

Qué documentos se necesitan para anotarse

Para completar el registro, el estudiante debe contar con:

su CURP

la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

un comprobante de domicilio digitalizado con una antigüedad no mayor a tres meses.

En caso de ser menor de edad, también se deben cargar los datos de la madre, el padre o el tutor.

Quienes deban aportar esta información adicional tienen que sumar su CURP, un número de celular, una identificación oficial digitalizada (que puede ser INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir) y, de manera opcional, un correo electrónico.

Llave MX, captura CCT y CURP: ya están abiertas las inscripciones a la Beca Benito Juárez por 1,900 pesos bimestrales. Apoyo del Bienestar

Cómo es el paso a paso del registro

El trámite se realiza a través de la plataforma Llave MX. Primero hay que iniciar sesión o crear una cuenta en ese sistema y, desde ahí, se registran los datos del estudiante. Si corresponde, en ese mismo paso se cargan los datos de la madre, padre o tutor.

Una vez completada esa etapa, el sistema permite descargar el comprobante de registro, con lo cual la solicitud queda en etapa de validación para continuar con el proceso. Cabe destacar que, tras iniciar sesión con la cuenta Llave MX, el sistema redirige automáticamente al portal de la beca Benito Juárez para comenzar el registro específico del programa.