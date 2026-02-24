Cambiar de vivienda sin empezar desde cero es posible si tienes un crédito con el Infonavit. Desde 2018, el Instituto cuenta con un esquema llamado Cambiavit, diseñado para que los acreditados puedan mudarse a otra propiedad manteniendo el mismo financiamiento, sin solicitar un nuevo préstamo. El programa está dirigido a quienes buscan una vivienda diferente por razones laborales, familiares o económicas, o que simplemente desean una propiedad de mayor o menor valor a la que tienen actualmente. No se trata de un nuevo crédito, sino la garantía del existente se sustituye por otra propiedad, bajo las mismas condiciones de financiamiento. Cambiavit contempla tres escenarios: No todos los acreditados pueden solicitar este esquema, sino que se deben cumplir ciertos requisitos como que el crédito debe tener al menos dos años de antigüedad, estar al corriente en los pagos y ser de tipo individual. El programa no aplica para créditos conyugales ni para esquemas como Unamos Créditos. También se requiere no haber solicitado prórroga en los últimos 24 meses, no haber utilizado el Fondo de Protección de Pagos en los últimos seis meses y comprobar que la vivienda actual esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Si alguna condición no se cumple, el trámite puede ser rechazado. El esquema puede combinarse con mejoras o adecuaciones en la nueva vivienda, bajo condiciones similares a otros programas del Instituto. Esto amplía las posibilidades para quienes desean adaptar la propiedad sin recurrir a financiamientos adicionales.