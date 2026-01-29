El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, entregó 60 casas en Yucatán. Cortesía Infonavit

El sector público busca activamente la colaboración de las empresas privadas para alcanzar la meta de construcción de casas-habitación de interés social en el país, a través del programa Viviendas para el Bienestar.

Durante la entrega simbólica de viviendas en el fraccionamiento San Marcos en Mérida, Yucatán, Octavio Romero Oropeza, director del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), hizo una invitación abierta a las empresas del sector privado para que se inscriban al programa y comiencen a construir las edificaciones que el gobierno se trazó como objetivo para este sexenio.

Como parte del programa del Gobierno Federal, el Infonavit tiene la meta de construir 1.2 millones de casas de interés social para la población de menos recursos en el sexenio, repartidas en todo el país. La población objetivo es aquella que percibe entre 1 y 2 salarios mínimos.

Durante el evento, Romero Oropeza invitó a las empresas privadas a presentar su oferta de suelo para que Infonavit, junto con las autoridades locales, evalúen su viabilidad y, si cumple con los requisitos técnicos, proceder a su adquisición y formalizar el contrato para edificar las viviendas.

El programa todavía requiere oferta de suelo 300 municipios del país, por lo que reiteró el llamado al sector privado para sumarse al desarrollo de la vivienda.

Las compañías del ramo de la construcción interesadas en participar en el programa pueden consultar las bases en el sitio https://bit.ly/4qXoqu8.

Este procedimiento ha permitido que Infonavit cuente con 660 proyectos a nivel nacional provenientes de más de 400 empresas, lo que representa 700,000 viviendas, entre las que se encuentran las ya contratadas y las que están en proceso de revisión para formalizarse en 2026.

Además, Romero Oropeza reconoció el trabajo conjunto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), así como de la Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi).

Solución al problema

En noviembre del año pasado, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) señaló que México requiere 8.2 millones de viviendas nuevas, pero el sector enfrenta múltiples restricciones, principalmente a nivel municipal.

El programa de Viviendas del Bienestar busca eliminar esas barreras a través del registro público presentado por el director del Infonavit, que contiene los requisitos necesarios y las áreas donde se requiere la vivienda.

El director del Infonavit entregó las primeras 64 viviendas del Bienestar en el estado, y para esa entidad se tiene proyectada la construcción de 60,000 viviendas durante el sexenio.