El arranque de 2026 trae excelentes noticias para las personas de la tercera edad en México. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó importantes reducciones que permitirán a los beneficiarios aligerar significativamente sus compromisos económicos anuales.

Estas facilidades abarcan dos de los pagos más representativos para las familias: el impuesto predial y los servicios de agua potable.

La clave para acceder a estos beneficios radica en un documento específico que todos los adultos mayores pueden tramitar de manera gratuita. Con este requisito cumplido, los ahorrantes podrán destinar esos recursos a otras necesidades prioritarias, mejorando así su calidad de vida durante la jubilación.

El programa contempla reducciones que van del 10% al 50% en predial y agua, según la entidad y el municipio, y se aplica directamente en las tesorerías locales con la credencial vigente. Fuente: Gobierno de México.

¿Qué estados y municipios ofrecen estos descuentos en 2026?

La cobertura de este programa abarca prácticamente todo el territorio nacional, con participación de múltiples entidades federativas. Según el Directorio de Beneficios actualizado, los porcentajes de reducción oscilan entre 10% y 50%, dependiendo de cada localidad.

Entre las regiones con mayor cobertura destaca Puebla, que incluye localidades como Zacatlán, Huauchinango, Libres, Zaragoza, Oriental y Tecali de Herrera. Por su parte, Hidalgo ofrece estos apoyos económicos en Pachuca de Soto, Acaxochitlán, Atitalaquia, Nopala de Villagrán y Tolcayuca.

Otros estados participantes incluyen Chiapas (Reforma y Suchiapa), Colima (capital y Tecomán), Estado de México (Chalco y Chapultepec), Guerrero (Mochitlán y Teloloapan), Jalisco (Acatic y San Sebastián del Oeste), Michoacán (Copándaro), Morelos (Xochitepec), Nayarit (Ixtlán del Río), y Oaxaca (San Jacinto Amilpas, San Miguel del Puerto y San Pablo Villa de Mitla).

La lista se extiende también a Sonora (Cajeme, Bácum, Fronteras, San Luis Río Colorado y Ures), Tamaulipas (Matamoros, Nuevo Laredo y Abasolo), Tlaxcala (Cuapiaxtla, Ixtacuixtla y San Lucas Tecopilco), Veracruz (Naranjos Amatlán y Tepatlaxco) y Zacatecas (Loreto, Nochistlán de Mejía, Noria de los Ángeles y Vetagrande).

El único requisito que necesitas para obtener el beneficio

Para acceder a estas reducciones fiscales, los adultos mayores únicamente deben contar con su credencial del INAPAM vigente. Este documento está disponible para todas las personas que hayan cumplido 60 años de edad y se tramita de forma completamente gratuita.

La credencial funciona como comprobante oficial de elegibilidad para los descuentos y debe presentarse en las ventanillas de las tesorerías municipales al momento de realizar el pago correspondiente. Es fundamental verificar que el documento se encuentre actualizado, ya que las credenciales vencidas no serán válidas para aplicar los beneficios.

Los trámites de obtención o renovación pueden realizarse en módulos del INAPAM distribuidos en todo el país, y el proceso suele completarse en pocos días hábiles.

La credencial del INAPAM, disponible sin costo para personas desde los 60 años, es el comprobante oficial para acceder al beneficio y puede tramitarse o renovarse en módulos de todo el país. Fuente: Shutterstock.

Cómo aprovechar al máximo estos descuentos en servicios básicos

Para hacer efectivo el ahorro, los beneficiarios deben acudir personalmente a las oficinas recaudadoras de su municipio portando su credencial vigente y el recibo de pago correspondiente. Es recomendable realizar este trámite durante los primeros meses del año para evitar recargos por pago tardío.

En la mayoría de los municipios listados, el descuento alcanza el 50% del monto total, aunque algunas demarcaciones ofrecen porcentajes menores que van del 10% al 20%. Cada ayuntamiento establece sus propias condiciones, por lo que conviene consultar directamente en la tesorería municipal para conocer el beneficio exacto aplicable.