La medida forma parte del paquete financiero 2026 y busca dar un respiro a millones de contribuyentes que arrastran pagos atrasados desde hace años.

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó un programa extraordinario de condonación que permitirá eliminar de manera definitiva multas, recargos y adeudos acumulados por predial, agua y tránsito.

Con este esquema, los habitantes de la capital podrán regularizar su situación fiscal con descuentos históricos y, en muchos casos, con cuotas únicas simbólicas. El plan marca un cambio significativo en la gestión tributaria local y abre la puerta a un verdadero “borrón y cuenta nueva” para quienes estaban imposibilitados de ponerse al corriente.

Condonación predial CDMX 2026: el gobierno confirmó que perdonará multas y adeudos

El plan de condonación 2026 establece el perdón del 100 % de multas y recargos en el impuesto predial para viviendas y comercios, sin importar el valor del inmueble. En los rangos catastrales más bajos, los contribuyentes podrán regularizarse con una cuota única simbólica, que rondará los mil pesos para vivienda y 2,000 para negocios.

La medida también incluye deudas por servicio de agua, que podrán liquidarse sin recargos ni multas acumuladas, además de infracciones de tránsito no graves, que recibirán descuentos de hasta 90 % sobre la multa principal .

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, este esquema busca incentivar la regularización fiscal y facilitar que miles de contribuyentes salden adeudos históricos sin enfrentar sanciones que antes resultaban impagables.

Quiénes recibirán la condonación total en 2026

Según las estimaciones oficiales, alrededor de 2.4 millones de cuentas prediales podrían acceder al beneficio, lo que representa una porción significativa de la población capitalina en situación de adeudo.

Dentro de ese universo, unas 834 mil cuentas corresponden a propiedades de bajo costo (rangos A-D), que podrán regularizarse con la cuota única simbólica. El plan busca ser inclusivo: no se limita a propiedades de alto valor, sino que apunta a regularizar a quienes por mucho tiempo han acumulado adeudos.

Condonación CDMX: paso a paso para aplicar al beneficio

SAF) de la CDMX o en la app Tesorería CDMX. Verifica tu adeudo en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas ) de la CDMX o en la app Tesorería CDMX. Ingresa tu cuenta predial, de agua o número de placa, según el tipo de adeudo que quieras regularizar. Confirma que tu deuda es elegible para la condonación dentro del programa 2026 (predial, agua o infracciones no graves). Revisa el monto actualizado con los descuentos o con la cuota única asignada, en caso de aplicar a rangos catastrales bajos. Genera la línea de captura, que reflejará automáticamente el beneficio de condonación o el descuento correspondiente. Realiza el pago en línea, en la misma plataforma, o en bancos y tiendas autorizadas. Guarda tu comprobante, ya que servirá como constancia de regularización ante la Tesorería.

Requisitos para acceder a la condonación en CDMX 2026