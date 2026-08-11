México, El Salvador y Honduras exigen a todo viajero extranjero un pasaporte vigente para autorizar su ingreso al territorio. Quienes posterguen la renovación de su pasaporte pueden quedar varados incluso antes de abordar el vuelo.

El inconveniente no suele aparecer al llegar al destino, sino en el aeropuerto o el paso fronterizo de origen. Ahí es donde la aerolínea o las autoridades migratorias detectan el documento vencido y niegan el embarque.

El Salvador, Honduras y México prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación de su pasaporte. Shutterstock

Qué piden México, El Salvador y Honduras para autorizar el ingreso

En México, el Instituto Nacional de Migración no fija un período mínimo de vigencia, aunque exige que el pasaporte alcance para cubrir toda la estadía y evalúa cada caso en particular antes de autorizar el ingreso.

El Salvador y Honduras, en cambio, sí piden una vigencia mínima de seis meses a los extranjeros ajenos a la región. Los ciudadanos del bloque CA-4 pueden ingresar a ambos países solo con su documento de identidad.

México

Pasaporte vigente y en buen estado, sin una fecha mínima obligatoria

Debe cubrir el tiempo de estadía y la fecha de salida del país

El INM decide el ingreso caso por caso , incluso con el documento en regla

El Salvador

Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez para la mayoría de nacionalidades

Ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ingresar con su documento de identidad

Se completa un formulario migratorio y se abona una tarjeta de turismo

Honduras

Pasaporte vigente con un mínimo de seis meses de validez para extranjeros fuera del CA-4

Ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua pueden ingresar con su documento de identidad

Los viajeros desde zonas de riesgo deben sumar el certificado de fiebre amarilla

Qué pasa en México, El Salvador y Honduras si se posterga la renovación del pasaporte

Cuando el pasaporte está vencido o le queda poca vigencia, el problema suele aparecer antes del viaje: las aerolíneas revisan el documento en el check-in y pueden negar el embarque para evitar sanciones en destino.

Los tres países permiten renovar el pasaporte aunque ya esté vencido, sin necesidad de justificar la demora. Aun así, conviene iniciar el trámite con tiempo, porque los turnos y la entrega pueden demorar varias semanas.

Cuando el pasaporte está vencido o le queda poca vigencia, el problema suele aparecer antes del viaje.

Antes de viajar conviene: