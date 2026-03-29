Un tema que generó confusión en los últimos días obligó al Gobierno de Estados Unidos a salir a aclarar una situación clave vinculada al acceso al ejército. La información circuló rápidamente y despertó dudas entre miles de personas. En medio de versiones cruzadas, muchos comenzaron a preguntarse si existía alguna posibilidad real de utilizar el servicio militar como vía para regularizar su situación migratoria. La respuesta oficial llegó y pone límites claros. Aunque el interés por ingresar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sigue siendo alto, no todos cumplen con los requisitos necesarios, lo que deja fuera a un amplio sector de la población. El Gobierno de Estados Unidos confirmó que existen condiciones estrictas para ingresar a las Fuerzas Armadas. Solo pueden enlistarse ciudadanos estadounidenses o personas extranjeras que ya cuenten con residencia permanente legal, conocida como “green card”. Esto significa que quienes no tienen un estatus migratorio regular no pueden acceder al servicio militar. Además, las autoridades remarcaron que el ejército no funciona como una vía para obtener visa o regularizar la situación migratoria. También se establecen otros requisitos obligatorios, como el dominio del inglés, residencia dentro del país y el cumplimiento de condiciones educativas y físicas específicas. Además de la ciudadanía o residencia, quienes deseen ingresar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deben cumplir con criterios adicionales que varían según la rama militar. Entre los principales requisitos se encuentran: Cada rama, como el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, establece sus propios límites de edad y exigencias específicas, lo que hace que el proceso de ingreso sea riguroso. Las autoridades también advirtieron que existen rumores falsos que buscan engañar a personas interesadas en migrar, especialmente aquellos que prometen beneficios inexistentes. Por eso, recomiendan consultar siempre fuentes oficiales antes de tomar decisiones.