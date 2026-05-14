La visa americana y el pasaporte son documentos esenciales al momento de visitar Estados Unidos, ya que las autoridades los requerirán en el puerto de entrada al país para la mayoría de los visitantes. No obstante, los ciudadanos de una nación específica poseen requisitos más flexibles y diversas alternativas documentales que pueden presentar, sin necesidad de un pasaporte o una visa para ingresar al país, lo cual dependerá de su edad y del método de viaje. Los niños canadienses de 15 años o menos que viajen por tierra o mar desde Canadá a Estados Unidos podrán presentar su certificado de nacimiento (original o copia) o una tarjeta de ciudadanía estadounidense. A su vez, los ciudadanos canadienses que ingresan a Estados Unidos por tierra o mar pueden presentar un pasaporte canadiense durante los controles migratorios, pero también disponen de otras opciones que las autoridades considerarán válidas, tales como: En general, es requisito poseer un pasaporte para ingresar al país por vía aérea. Sin embargo, aquellos que cumplan con los criterios requeridos para acceder a una tarjeta NEXUS podrán realizar su viaje únicamente con esta documentación. Si bien Canadá y Estados Unidos mantienen un régimen flexible para el ingreso de personas, en ciertos casos es imprescindible contar con una visa. Estos son: