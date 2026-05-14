Estados Unidos mantiene activa su cooperación militar con distintos países de América Latina mediante programas de asistencia y transferencia de equipamiento. En ese marco, dos gobiernos de la región recibieron recientemente apoyo tecnológico y logístico para reforzar capacidades operativas. Colombia y Uruguay aparecen entre los países alcanzados por estas iniciativas, que incluyen vehículos blindados para operaciones terrestres y sistemas avanzados de vigilancia e inteligencia para aeronaves militares. Aunque se trata de programas que forman parte de acuerdos bilaterales vigentes desde hace varios años, las entregas recientes volvieron a poner el foco sobre la estrategia de seguridad regional impulsada por Washington. El Ejército colombiano recibió 11 vehículos blindados ASV M1117 Guardián en febrero de 2026 durante una ceremonia realizada en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Cundinamarca. La entrega se enmarca dentro de programas de cooperación militar entre ambos países. Estas unidades forman parte del programa Excess Defense Articles y del Financiamiento Militar Extranjero de Estados Unidos. Con este nuevo lote, Colombia elevó su flota operativa de este modelo a más de 200 unidades entre vehículos donados y previamente adquiridos. Los M1117 están diseñados para operar en zonas complejas y cuentan con blindaje reforzado, sistemas de visión nocturna, comunicación táctica y capacidad de despliegue en regiones de conflicto interno. En el caso de Uruguay, la asistencia anunciada no consiste en drones, sino en sensores ISR de inteligencia, vigilancia y reconocimiento destinados a equipar aeronaves militares. Estos sistemas fueron confirmados por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay en abril de 2026 y estarán destinados a aviones Embraer A-29 Super Tucano y Beechcraft King Air B200 operados por la Fuerza Aérea y la Aviación Naval uruguaya. La tecnología incorpora sensores electroópticos, visión infrarroja y plataformas de monitoreo orientadas al control aéreo, vigilancia marítima y detección de actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando y pesca ilegal.