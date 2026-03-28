Mantener el pasaporte mexicano al día es un trámite esencial para todos los ciudadanos y naturalizados mexicanos que deseen viajar hacia y desde Estados Unidos, siendo este uno de los destinos internacionales más elegidos. También resulta fundamental para estadounidenses que tengan intención de visitar el país vecino, pues la legislación migratoria mexicana fija como condición de cumplimiento obligatoria la presentación de “un pasaporte válido y vigente sin especificar temporalidad”. No contar con esta identificación internacional en regla puede ocasionar graves inconvenientes tanto con las aerolíneas como con los procesos migratorios, traduciéndose incluso en una prohibición para realizar el viaje o en demoras significativas. De acuerdo con lo indicado por el Gobierno de México, quienes deban actualizar su pasaporte y sean mayores de edad tendrán que cumplir con los siguientes requisitos en una oficina de México o una oficina consular Si bien México no puede negar la entrada al país a sus ciudadanos, las aerolíneas tienen permitido denegar el abordaje a la aeronave a quienes no presenten este documento en regla. En el caso de los estadounidenses, para renovar el pasaporte por correo -una de las opciones disponibles- es necesario Es esencial destacar que, aunque en el caso de Estados Unidos se puede tramitar tanto la tarjeta como la libreta pasaporte, tan sólo la última tendrá validez para viajar internacionalmente en avión.