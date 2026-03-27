América Latina comienza a ganar relevancia en el escenario global y dos países aparecen como los grandes protagonistas de esta transformación. Según proyecciones de la PricewaterhouseCoopers (PwC) y el banco internacional Standard Chartered, dos grandes economías de la región se posicionan como futuras potencias económicas hacia 2030, capaces de disputar influencia a gigantes como Estados Unidos y China. De acuerdo con los informes, Brasil y México tienen el potencial de ubicarse entre las economías más relevantes del mundo en los próximos años. Entre los factores que impulsan su crecimiento se destacan: El avance de Brasil y México refleja un cambio más amplio en la economía mundial. Las potencias tradicionales comienzan a compartir protagonismo con países emergentes que logran capitalizar sus ventajas competitivas. Si estas proyecciones se cumplen, América Latina podría tener un rol mucho más relevante en el equilibrio global hacia 2030.