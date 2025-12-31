El organismo gubernamental encargado de la gestión de la Megalópolis(CAMe) incorporó la iniciativa Hoy No Circula con la finalidad de reducir la contaminación y aumentar la pureza del ambiente en la capital mexicana y en los municipios más importantes del área metropolitana.

Este programa determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Los coches que no podrán circular miércoles, 31 de diciembre de 2025.

¿Qué autos no circulan en CDMX y EDOMEX este miércoles?

Estos son los datos de los vehículos motorizados que tendrán prohibido circular por la vía pública este miércoles, 31 de diciembre de 2025:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: rojo

Números de terminación de placa: 3 y 4.

Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente indicó que los carros con matrícula de otro país no circularán conforme a la terminación de la matrícula y, adicionalmente, tampoco podrán hacerlo los días de la semana (sin contar los sábados y domingos) de 5 a 11 horas .

¿Quiénes están exentos del programa Hoy No Circula?

El Gobierno de México explicó que los conductores que necesiten atención médica, transporten personas que requieran ayuda o atiendan contingencias podrán tramitar la solicitud para estar exentos del programa y podrán circular sin limitaciones.

La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente:

Formato de solicitud debidamente requisitado y firmado.

Tarjeta de Circulación y copia.

Documento que indique la necesidad de la asistencia médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.