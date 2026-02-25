La armadora de autos y motocicletas japonesa, Honda, reanudó sus operaciones en la planta ubicada en Jalisco, este miércoles, después de frenar su trabajo el lunes y martes, por la ola de violencia desatada por la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La empresa señaló que pese al reinicio de las operaciones, mantendrán la evaluación permanente de la situación de seguridad de forma diaria. Honda cuenta con dos armadoras principales en México, una de ellas, ubicada en El Salto, Jalisco y la segunda, en Celaya, Guanajuato. La planta de Jalisco se dedica a la fabricación de motocicletas, transmisiones automotrices y refacciones, mientras que la de Guanajuato se dedica a la producción de transmisiones y automóviles. Hasta el momento, la empresa no ha precisado si el paro temporal por la inseguridad desatada en Jalisco vaya a tener un impacto en el volumen de producción. La capacidad de producción de la planta de Jalisco es de 120 mil motos anuales, lo que representa hasta 570 unidades al día, que se venden en México y se exportan a Estados Unidos y Canadá. En esa planta se arman 10 modelos diferentes de motocicletas, a lo que se suma la capacidad de armar hasta 700 mil transmisiones automáticas para autos tipo CVT cada año. De acuerdo con información de la empresa, en 2022 más de 80% de las motos Honda vendidas en México fueron ensambladas en la planta de El Salto, Jalisco. Esta planta está por cumplir 38 años en el país, pues fue inaugurada en marzo de 1988. El paro temporal de la planta de Honda se sumó al cierre masivo de negocios en Jalisco, después de que el domingo se registraron incidentes violentos por parte de miembros del CJNG, repartidos en 20 estados del país. Jalisco es el principal hub de armadoras de motocicletas del país, al contar con al menos 30 plantas de ensamblaje, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas (AMFIM). Además, Honda es la segunda marca con mayor capacidad de producción en el país, después de Italika.